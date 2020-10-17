На несанкционированную акцию в Хабаровске вышли около 500 человек

Анастасия Иванова

Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала прошла в Хабаровске в субботу в 99-й раз и собрала на площади не более 500 человек, сообщает администрация города.

Традиционно участники акции собрались перед зданием регионального правительства в Хабаровске, затем колонна двинулась по проезжей части улиц города и вернулась к зданию, передает корреспондент РИА Новости.

Люди несли плакаты, транспаранты с изображением Фургала, скандировали лозунги в поддержку бывшего губернатора, также звучала критика в адрес властей. На площади громко звучали эстрадные песни, посвященные Хабаровскому краю (в октябре исполняется 82 года с его основания). Активисты принесли на площадь несколько 10-литровых бутылей с питьевой водой и термосы с горячим чаем, передает корреспондент РИА Новости.

ОМОН не был задействован. Мэрия сообщает, что число участников с каждой акцией сокращается.