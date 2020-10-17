«Неужели, Малыш?»: Хейли Болдуин начала носить одежду для беременных

Анастасия Иванова

Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) и Джастин Бибер (Justin Bieber) вместе уже достаточно давно, чтобы задуматься о детях. Несколько раз молодожены уже вбрасывали в сеть какую-то информацию, которая заставляла поклонников думать о том, что вот-вот животик Хейли начнет увеличиваться в размерах. Но все это были только слухи. А вот сейчас фанаты канадского музыканта все больше и больше уверены в том, что его супруга ждет ребенка.

После того, как несколько недель назад пара отметила первую годовщину свадьбы, Джастин поделился загадочным постом в своем Instagram, который оставил его фолловеров в недоумении. Бибер выложил фотографию детской обуви, плавающей в бассейне, и подписал снимок:

«Скоро».

Для большинства поклонников это означало одно: пара решила завести ребенка.

«ОМГ! Неужели, малыш?»

– такими комментариями завалили музыканта фанаты Бибера.

Пока ни Джастин, ни Хейли не подтвердили догадки поклонников, но модель стала все чаще появляться на публике в одежде, похожей на одежду для беременных: девушка стала выбирать свободный крой и носить костюмы, закрывающие ее живот.

«В какой-то момент она натянула куртку, как будто чтобы прикрыть живот. А еще однажды она по-матерински прижимала руки к животику и, кажется, даже не замечала, что делает это»,

– прокомментировали фанаты изменившееся поведение Хейли.Подпишись на нас в Яндекс Новости