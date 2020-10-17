Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Неужели, Малыш?»: Хейли Болдуин начала носить одежду для беременных

«Неужели, Малыш?»: Хейли Болдуин начала носить одежду для беременных

Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) и Джастин Бибер (Justin Bieber) вместе уже достаточно давно, чтобы задуматься о детях. Несколько раз молодожены уже вбрасывали в сеть какую-то информацию, которая заставляла поклонников думать о том, что вот-вот животик Хейли начнет увеличиваться в размерах. Но все это были только слухи. А вот сейчас фанаты канадского музыканта все больше и больше уверены в том, что его супруга ждет ребенка.


После того, как несколько недель назад пара отметила первую годовщину свадьбы, Джастин поделился загадочным постом в своем Instagram, который оставил его фолловеров в недоумении. Бибер выложил фотографию детской обуви, плавающей в бассейне, и подписал снимок:


«Скоро».

View this post on Instagram

Soon

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on

Для большинства поклонников это означало одно: пара решила завести ребенка.

«ОМГ! Неужели, малыш?»

– такими комментариями завалили музыканта фанаты Бибера.

Пока ни Джастин, ни Хейли не подтвердили догадки поклонников, но модель стала все чаще появляться на публике в одежде, похожей на одежду для беременных: девушка стала выбирать свободный крой и носить костюмы, закрывающие ее живот.

«В какой-то момент она натянула куртку, как будто чтобы прикрыть живот. А еще однажды она по-матерински прижимала руки к животику и, кажется, даже не замечала, что делает это»,

– прокомментировали фанаты изменившееся поведение Хейли.
Подпишись на нас в Яндекс Новости

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Индийский регулятор разрешил провести исследования вакцины "Спутник V"
Индийский регулятор разрешил провести исследования вакцины "Спутник V"
Глава немецкого МИД ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Глава немецкого МИД ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Украина и Турция подписали соглашения о военном сотрудничестве
Украина и Турция подписали соглашения о военном сотрудничестве
На несанкционированную акцию в Хабаровске вышли около 500 человек
На несанкционированную акцию в Хабаровске вышли около 500 человек
BLACKPINK покоряют Америку на шоу Джимми Киммела
BLACKPINK покоряют Америку на шоу Джимми Киммела
Снимет ли реформа Конституции политическую напряженность в Белоруссии?
Снимет ли реформа Конституции политическую напряженность в Белоруссии?
Депутат Лиепиня покинула Сейм Латвии, обвинив власти в обмане народа
Депутат Лиепиня покинула Сейм Латвии, обвинив власти в обмане народа
Меган Маркл и принц Гарри представили первый официальный портрет после сложения с себя королевских полномочий
Меган Маркл и принц Гарри представили первый официальный портрет
Лана Дель Рей выпустила сингл нового альбома
Лана Дель Рей выпустила сингл нового альбома
"Голубая волна": доллару предрекли обвал после выборов в США
"Голубая волна": доллару предрекли обвал после выборов в США
Растущая Луна в октябре 2020 года: что нужно делать с 17 октября
Растущая Луна в октябре 2020 года: что нужно делать с 17 октября
В Министерстве просвещения подвели итоги акции «Мой учитель»
В Министерстве просвещения подвели итоги акции «Мой учитель»

Топ на сегодня

Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина, советы от Павла Дурова и оценки от Стивена Кинга
Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина,
Эксперт назвал статью экспорта в ЕС, которой может «похвастаться» Украина
Эксперт назвал статью экспорта в ЕС, которой может «похвастаться»
Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в
RM оскорбляли за решение стать участником BTS
RM оскорбляли за решение стать участником BTS
Модный дайджест: от звезд на открытии pop-up-магазина до детской площадки из переработанной обуви
Модный дайджест: от звезд на открытии pop-up-магазина до детской

Еще по теме

Джастин Бибер и Селена Гомес посещают терапию из-за Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин пытаются стать родителями во время пандемии
Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин
Джастин Бибер встречал Новый год с Хейли Болдуин