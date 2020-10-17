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Никаких планов по переходу на дистанционное обучение в масштабах всей страны быть не может – Сергей Кравцов

Никаких планов по переходу на дистанционное обучение в масштабах всей страны быть не может – Сергей Кравцов

Минпросвещения России не планирует переводить все школы страны на дистанционный формат обучения. В каждом конкретном регионе какие-либо меры могут приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с победителями и медалистами международных олимпиад 2020 года, прошедшей в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Традиционную систему образования ничто не заменит», – подчеркнул министр.

Он отметил также важность личного общения в процессе получения знаний.

«Вы представляете себе, если бы вся система образования была онлайн? Убежден, что вы бы не стали теми, кем вы стали», – резюмировал Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что введение дистанционного образования в конце прошлого учебного года было продиктовано необходимость сохранения здоровья школьников, их родителей и педагогов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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