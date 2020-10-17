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Одевайтесь по-зимнему: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Одевайтесь по-зимнему: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Циклон, принесший в Украину дожди, переместился на северо-восток. Уже завтра его вытеснит полностью с нашей территории антициклон с запада Европы.

Воскресенье, 18 октября, на всей территории страны практически не будет осадков, разве что иногда задержатся какие-то локальные очаги на западе, севере и в центре, сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в западных, северных и Винницкой области будет низкой — + 8- + 12 градусов. На остальной территории Украины завтра днем ​​предполагается + 13 -+ 17, на юге и юго-востоке -+ 15 — + 20 градусов.

В Киеве воскресенье ожидается холодным — днем ​​около +9 градусов.

Немного потеплеет во второй половине следующей недели.

Между тем, народные синоптики прогнозируют, что последняя десятидневка октября принесет существенное похолодание, вплоть до заморозков.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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