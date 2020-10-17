Около 300 человек приняли участие в республиканском фестивале движения «Юнармия» в Дагестане

Влада Некрасова

Около 300 человек приняли участие в республиканском фестивале движения «Юнармия» в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Дагестана Марата Рагимова.

Мероприятие прошло в Махачкале.

«Министерство по делам молодежи [республики] совместно с региональным отделением «Юнармии» организовало в Махачкале второй фестиваль всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Дагестане. На площадке исторического парка «Россия – моя история» собрались более 150 юнармейцев Махачкалы, остальные 150 юнармейцев Дагестана участвуют в мероприятии через онлайн-площадку. Всего получается около 300 участников», – сказал Рагимов.

Он отметил, что «меры предосторожности в связи с пандемией в ходе мероприятия были соблюдены».

Рагимов уточнил, что участниками фестиваля стали победители региональных и федеральных спортивных, творческих, интеллектуальных мероприятий и проектов.

«В рамках фестиваля были организованы альтернативные спортивные, развлекательные, интеллектуальные площадки, а также прошли экскурсии по залам исторического парка. Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодежи через участие на этих площадках, через общение с ветеранами и действующими офицерами различных служб и ведомств», – добавил Рагимов.

Он отметил, что для онлайн-участников фестиваля дополнительно будут организованы экскурсии в парке «Россия – моя история».

«В рамках данного фестиваля для тех ребят, которые участвовали в нем в онлайн-режиме, как и для других участников, будут организованы экскурсии по залам исторического парка, где они смогут ознакомиться с историей нашей страны. Ребята смогут посетить музей отдельными группами в ближайшие дни. Решение провести фестиваль в таком формате было принято в связи с пандемией коронавируса», – заявил Рагимов.

Министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов, открывая мероприятие, сказал, что работа в сфере патриотического воспитания молодежи в республике проходит «в тесном сотрудничестве с правоохранительными и ветеранскими организациями».

«Несмотря на тяжелую ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции, мы и сегодня настроены на совместную деятельность, в том числе и с движением «Юнармия». В наших планах развитие движения в регионе и оказание ему всесторонней поддержки. Думаю, что активисты дагестанского отделения движения будут положительно отличаться на различных мероприятиях, а в следующем году примут участие в шествии на Параде Победы. Уверен, что с такой патриотичной молодежью нас ждет отличное будущее», – сказал Саидов.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.