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Омская область получит новую партию школьных автобусов

Омская область получит новую партию школьных автобусов

В Омскую область будет поставлена новая партия школьных автобусов, сообщает Министерство образования Омской области.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Всего школы региона на обновление парка получат 51 транспортное средство, из них – 29 машин вместимостью 10–12 человек, 8 вместимостью 13–20 человек и 14 автобусов вместимостью 21–24 человека.

«Благодаря Президенту РФ Владимиру Путину программа «Школьный автобус» работает по всей стране. Практически шестьсот автобусов ежедневно подвозят ребятишек в нашем регионе. Нам важно, чтобы школьный автопарк постоянно обновлялся и наши дети в дороге были в полной безопасности», – отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

С 2015 года в Омской области приобретено более 220 школьных автобусов, объем финансирования из областного и федерального бюджетов на эти цели составил свыше 200 миллионов рублей. На сегодня более 12 тысяч школьников ежедневно добираются в школу на автобусе. Последняя партия транспортных средств была передана школам в январе 2020 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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