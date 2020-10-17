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Опозорилась! Яна Рудковская наврала про роман с Филиппом Плейном

Опозорилась! Яна Рудковская наврала про роман с Филиппом Плейном

Известный и уважаемый по всему миру дизайнер Филипп Плейн (Philipp Plein) приехал в Россию и порадовал многих знаменитостей личной встречей. Звезда нашла время и посетить программу «Вечерний Ургант», где ведущий не забывает задавать пришедшим компрометирующие вопросы. Иван показал селебу несколько снимков, чтобы узнать, чем именно Плейн связан с российской эстрадой, но самым интересным моментом, по мнению публики, оказался вопрос про Яну Рудковскую.


Вечерний Ургант

«Продюсер Яна Рудковская дала интервью, в котором сказала, чт оу вас был тайный роман и вы хотели на ней жениться. У меня только один вопрос: вы видели когда-нибудь эту женщину или нет?»


— спросил Ургант у звездного гостя.

Плейн взял короткую паузу, чтобы вглядеться в незнакомое, по-видимому, лицо, а затем неоднозначно ответил.

Вечерний Ургант

«Я думаю я ее помню…где-то…где-то…как-то… Но вы знаете, очень много в России красивых девушек»,

— заключил он.
Вечерний Ургант

Теперь фолловеры Яны Рудковской издеваются над мечтаниями блондинки и утверждают, что она придумала этот роман, не ожидая, что через года кто-либо захочет проверить информацию у мистера Плейна лично.

«Яна, ну не получается у вас на Плейна замахнуться! ахаха»,

— с издевкой пишут в Instagram.
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По материалам: popcake.tv

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