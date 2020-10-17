Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе

Анастасия Иванова

Ереван рассчитывает на конкретные шаги Москвы по пресечению в регионе агрессивных действий Турции и Азербайджана, сказал в интервью французской газете Liberation премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Россия – стратегический партнер Армении и сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Мы ожидаем, что Россия предпримет более практические и конкретные шаги для пресечения агрессивных действий Азербайджана и Турции в регионе. И думаю, что другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в целом международное сообщество, должны помогать ей в этих усилиях", - приводит в пятницу текст интервью пресс-служба армянского кабмина.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.