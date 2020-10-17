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Пласидо Доминго впервые будет дирижировать в Большом театре

Пласидо Доминго впервые будет дирижировать в Большом театре
Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго 21 октября будет впервые дирижировать в Большом театре в спектакле "Манон Леско" на Исторической сцене, это будет единственное представление, говорится в сообщении на сайте театра.

"Выбор названия для дебюта в Большом отнюдь не случаен: вся жизнь маэстро связана с этой оперой. Признанный исполнитель партии Кавалера де Грие, Пласидо Доминго дебютировал в ней более полувека назад. Первый спектакль молодому тенору (на тот момент ему было двадцать семь лет) посчастливилось петь в США с великой Ренатой Тебальди", - сказано в сообщении.

Дирижировать "Манон Леско" Доминго начал в 2007 году в Вашингтонской национальной опере. В одном из интервью маэстро объяснял, почему выделяет "Манон" из всех шедевров Пуччини: она была всего лишь третьей его оперой, от нее зависело его будущее, "он всем рисковал, все ставил на карту", "он писал спонтанно и вдохновенно".


21 октября центральные партии исполнят участники премьерных спектаклей Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов (Кавалер де Грие и Сержант Леско соответственно). Заглавную партию поет ведущая солистка Большого Анна Нечаева.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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