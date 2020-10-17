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Почему стоит посадить ревень и как за ним ухаживать?

Почему стоит посадить ревень и как за ним ухаживать?

Как-то не очень часто сейчас можно встретить ревень на участках. А ведь очень зря. Это настоящий подарок природы человеку. Из этого растения чего только не делают: начинку для пирогов, варенье, цукаты.

Корень ревеня растет, вернее, живет на одном месте 12 лет. Растение по настоящему полезное, к тому же совершенно неприхотливое в уходе. В России ревень появился в начале 19го века.

Ревень обладает достаточно крупным корнем и большими листьями, которые располагаются на мясистых черешках. Именно черешки и употребляются в пищу. Их не нужно отрезать или отрывать. Их нужно осторожно выламывать. Стоит знать, что в пищу идут только самые молодые ростки.

В самой природе существует около 20 сортов, плюс селекционеры постарались и вывели множество гибридных сортов. Растение богато витаминами, в нем присутствует яблочная и лимонная кислоты. Именно они делают вкус ревеня немного кисловатым.


Ревень растение многолетнее, но чтобы он хорошо перенес зимние холода, ему нужно немного помочь.


Во-первых, как и другие растения ревень нуждается в подкормке. Если весной вы вносили органику, то осенью требуются минеральные удобрения и наоборот.
Примерно в июле третью часть листьев нужно удалить. Это своего рода омолаживание ревеня. К осени листья снова отрастают. Именно тогда, когда все начинает готовиться к зимней спячке, на ревене нужно удалить половину листьев. Это делается, чтобы корень запасался сам, а не отдавал все питание верхушкам. Все листья удалять нельзя, так как без них корень тоже не сможет подготовиться. Проводится такая процедура, когда температура воздуха не бывает выше 17 градусов.
Те листья, которые мы оставили, не удаляем и на зиму. Ревень так и уйдет под снег с ними.
Вокруг растения нужно собрать горку из мульчи. В принципе, совсем не важно, из чего она будет состоять, так как совсем ранней весной она разгребается, чтобы не мешала ревеню просыпаться.
Весной старые листья не удаляем до тех пор, пока не появятся первые молодые листочки. Только после этого, можно освободить ревень от прошлогодней ноши.

Осенью для подкормки чаще всего используют органику. В случае с ревенем, лучше всего брать жидкую подкормку, приготовленную из коровяка. Делать ее совершенно просто. На ведро воды кладем примерно 100-200 гр коровяка, размешиваем и поливаем. Ничего не нужно настаивать, ничего не нужно ждать. Иногда те, кто давно выращивает ревень, используют для осенней подкормки и золу, которая тоже разводится водой.

Если на вашем участке еще нет такого полезного растения, обязательно заведите. Я вам гарантирую — не пожалеете. Очень скоро вы поймете, что блюда, приготовленные с этим растением, не только вкусные, но и очень полезные.

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По материалам: planktons

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