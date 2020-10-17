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Полевые кухни и полицейское оцепление: что происходит в пострадавшем от урагана Кропивницком

Полевые кухни и полицейское оцепление: что происходит в пострадавшем от урагана Кропивницком

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Кропивницком от непогоды больше всего пострадали микрорайоны Старой Балашовка и Лелековка, сообщил в Facebook председатель Кировоградской облгосадминистрации Андрей Назаренко и опубликовал фото разрушений.

«Единственное, чего нет на снимках, — так это человеческого отчаяния. Его не передать», — отметил губернатор.


Назаренко дал распоряжение полиции организовать оцепление возле разрушенных домов, чтобы не было случаев мародерства. Спасатели развернули мобильный пункт обогрева и полевую кухню.

Все политические силы Назаренко призвал выйти в воскресенье на толоку, чтобы убрать город.

В областном главке ГСЧС уже провели предварительные подсчеты разрушений. По данным спасателей, в Старой Балашовке и Лелековке повреждено около 100 кровель жилых домов, в том числе, 21 дом полностью остался без крыши. Повалено больше 50 деревьев. В результате повреждения газопроводов, отключены 7 ГРП. Из-за обрывов линий электропередач, отключены 22 трансформаторные подстанции.

В городе на ликвидации последствий урагана работают 10 единиц техники и 44 сотрудника ГСЧС.

Фото facebook.com/NazarenkoAV

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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