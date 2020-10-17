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Полезные продукты, повышающие выносливость

Полезные продукты, повышающие выносливость

Существует множество продуктов, которые способны не только придать сил человеку, но и увеличить его выносливость. О таких продуктах знают все те спортсмены, у которых тренировки на грани возможности. Когда уже не можешь, но все равно делаешь. Знают о таких хитрых продуктах и те люди, жизнь и работа которых напрямую зависит от того, насколько велика их выносливость.


В первую очередь стоит вспомнить о банане. Он не только прекрасно восполняет жизненные силы, но и восстанавливает баланс кальция, который активно выходит из организма с потом. А так как именно кальций отвечает за выносливость, то его недостаток не сможет поддержать организм в трудную минуту. И еще, самая большая польза в хорошо выспевших бананах, поэтому если купили зеленые, то пусть дойдут при комнатной температуре.
Есть на свете такое чудо — семена чио. Еще древние люди брали в дальнюю дорогу или на охоту мешочек с этими семенами. Когда кажется, что не способен сделать больше ни одного шага, горсточка этих мелких семян возродит силы. Семена просто напичканы полезными элементами. И находятся они там в такой пропорции, что организм разом получает все необходимое, что закончилось вместе с силами.



Овес, а в частности овсяная каша — это настоящий источник энергии. Если у вас предстоит очень сложная тренировка. Овсянка способна надолго зарядить организм, а самое главное, она отдает энергию не сразу, а постепенно, так что в самый неподходящий момент силы вас не покинут.
Киноа — это растительные семена, хотя мы привыкли их считать крупой. С крупой их объединяет одно — способ приготовления. В киноа соединены сразу 8 видов аминокислот. Продукт низкокалорийный, дает организму сложные углеводы, которые и дают эту самую выносливость. Добавить сюда простоту готовки и становится понятным, почему этот продукт так любим мужчинами-спортсменами.
Знаете ли вы, что на свеклу очень подозрительно посматривает допинг контроль? Свекла действительно действует как допинг. Но просто натуральный. Если нет сил, если даже рукой не пошевелить, то свекольный сок способен в кратчайшие сроки не только восстановить силы, но и продержать вас в тонусе долгое время, каким бы тяжелым делом вы не занимались. В свекле содержится нитрат, из-за которого организму во время тяжелых нагрузок приходится поглощать намного больше кислорода. А это значит, что идет насыщение, и никто не устает быстро. И снова спортсмены об этом хорошо знают, всегда имеют с собой именно свекольный сок.

Если у вас тяжелая физическая работа, если вы идете в поход, обратите внимание на эти продукты.

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По материалам: planktons

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