«Полный провал, не хватило на курьера», — Оксана Самойлова развозит посылки со своей косметикой лично

Влада Некрасова

Популярная бизнесвумен и жена Джигана Оксана Самойлова решила не опускать руки после всеобщего хейта в сторону «краденых бьюти-банок», которые, по словам публики, она «полностью сплагиатила» у известной модели семейки Кардашьян (Kardashian) Кайли Дженнер (Kylie Jenner) и попробовать совершенно новый подход к продаже своей косметики.

Теперь предприимчивая инстадива взялась лично развозить продукцию, заходя в квартиры своих покупательниц и радуя их своей счастливой улыбкой. Возможно, когда публика узнала о том, что в цену парочки средств входит и личное посещение владелицы «уникального» бренда, интерес к косметике возрастет, однако, «это не точно».

Как бы не пыталась Оксана произвести впечатление на общественность своим взволнованным видом у дверей покупателей, все, что она получила — это очередное осуждение. По мнению фолловеров девушки, ее «наигранные эмоции видны невооруженным взглядом», а на попытки привлечь внимание «поведутся только дети».

«Что, Оксан, совсем провалила идею? Даже на курьера не хватает уже, сама развозишь?»

«Это ты так реабилитируешься после ворованной косметики Кайли Дженнер? Лучше бы наклейками ее продукты хотя бы заклеила, как не стыдно еще и в глаза людям смотреть приезжать»,

— негодуют в Instagram пользователи.









Подпишись на нас в Яндекс Новости