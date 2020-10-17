«Полный провал, не хватило на курьера», — Оксана Самойлова развозит посылки со своей косметикой лично
Популярная бизнесвумен и жена Джигана Оксана Самойлова решила не опускать руки после всеобщего хейта в сторону «краденых бьюти-банок», которые, по словам публики, она «полностью сплагиатила» у известной модели семейки Кардашьян (Kardashian) Кайли Дженнер (Kylie Jenner) и попробовать совершенно новый подход к продаже своей косметики.
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Девчата)))как многие уже догадались ,совсем скоро выйдет моя линия уходовой косметики Sammy Beauty🥳🥳🥳я просто не верю,что она реально существует))😭😭😭потому что путь был доооолгим и сложным,с обломами,разочарованиями ,бесконечным ожиданием и снова обломами)))но всему своё время и сейчас это время пришло )))я не буду сейчас рассказывать всех деталей,скажу самое важное все составы разработаны на основе научных инноваций и натуральных ингредиентов ,мы принципиально отказались от вредных для кожи SLS,минеральных масел и парабенов,продукция не тестируется на животных ,все средства клинически протестированы и получили наивысшую оценку эффективности ,все ингредиенты мы везём из Европы,наши лабораторные исследования и результаты фокус групп просто фантастические !!!!мы разработали инновационный комплекс ,который борется с процессами увядания кожи на клеточном уровне!!!он разработан нашим научным консультантом на основе работы получившей Нобелевскую премию!!!благодаря этой инновации наша компания участник проекта Сколково!!!и это ещё далеко не всё что можно сказать о Sammy Beauty😅 А теперь внимание )))в эту субботу у нас пройдёт beauty девичник))где мы с вами соберёмся в потрясающей атмосфере,в сказочной локации ,наденем халатики,тапочки ,вкусно покушаем,вы получите кучу подарков от бренда ,пообщаетесь с косметологами и конечно же протестируйте мою косметику)))😭😭😭🌸🌸🌸это будет просто нереальное мероприятие ,там буду я,будут девочки из фокус группы,которые уже больше месяца пользуются моей косметикой и вы)))мне нужно 10 человек любого возраста ,с абсолютно любым типом кожи )))подписывайтесь на @sammybeauty.ru и кто хочет пойти на девичник ставьте в комментах ➕ ,выберу из комментариев буквально до завтра )))💕💕💕
Теперь предприимчивая инстадива взялась лично развозить продукцию, заходя в квартиры своих покупательниц и радуя их своей счастливой улыбкой. Возможно, когда публика узнала о том, что в цену парочки средств входит и личное посещение владелицы «уникального» бренда, интерес к косметике возрастет, однако, «это не точно».
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Замёрзшие,уставшие,грязные,кто-то даже с фингалом под глазом,но очень счастливые дети)))хотя на фотке,счастливо выгляжу только я😂прекрасные выходные выдались )))😍❤️вообще гуляния с детьми это мой антидепрессант особенно осенью и зимой)))🍂если у вас нет своих,можете взять моих😂у меня много и они очень веселые)))😂
Как бы не пыталась Оксана произвести впечатление на общественность своим взволнованным видом у дверей покупателей, все, что она получила — это очередное осуждение. По мнению фолловеров девушки, ее «наигранные эмоции видны невооруженным взглядом», а на попытки привлечь внимание «поведутся только дети».
«Что, Оксан, совсем провалила идею? Даже на курьера не хватает уже, сама развозишь?»
«Это ты так реабилитируешься после ворованной косметики Кайли Дженнер? Лучше бы наклейками ее продукты хотя бы заклеила, как не стыдно еще и в глаза людям смотреть приезжать»,— негодуют в Instagram пользователи.
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