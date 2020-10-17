Порошки, стероиды, фарма: пользователи Instagram уверены, что Дмитрия Стужука убил не COVID

Лидия Мартынова

Вчера в сети появилась новость о смерти мужа известной блогерки Софии Стужук: девушка сама поделилась этой печальной информацией с поклонниками. По словам девушки, чей блог читает более 5 миллионов россиян, ее мужа убил COVID-19, который дал осложнения на уже и так больное сердце Дмитрия.

«Коронавирус не опасен для абсолютно здоровых людей, но у Димы были проблемы с сердцем, вот и осложнение случилось»,

– рассказывала София еще до того, как сердце ее супруга остановилось навсегда.

Многие влиятельные блогеры поделились этой информацией в своих соцсетях. Умный Блогер Саша Митрошина тоже написала небольшую заметку в своем Telegram-канале:

«Умер Дима Стужук. Буквально за день от ковида сгорел. Так жалко его, его маленьких детей, маму, Соню… И стало очень страшно от того, как близко смерть».

Многие читатели Саши выразили свои соболезнования в комментариях, но среди пользователей сети нашлись и те, кто уверенно заявил, что Диму убил не коронавирус, а фарма.

«Факт. Стероиды, повышенное железо, наверняка дефициты по базовым витаминам-минералам, и привет. Жалко, но когда выбираешь спорт на фарме или жизнь в максимально доступной тебе физической форме, надо руководствоваться здравым смыслом, а не собственными желаниями»,

– довольно резко заявила одна из читательниц Митрошиной.

Другие пользователи поддержали эту идею: они уверены в том, что накачать такие мышцы, какие были у Димы, без специальных «порошков» просто невозможно.

«У него ранее были приступы. Вы его вообще видели? Такую груду мышц снабжать кровью… очень сильная нагрузка на сердце. А он себя нагружал постоянно и пил всякую химию».

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