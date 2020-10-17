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Порошки, стероиды, фарма: пользователи Instagram уверены, что Дмитрия Стужука убил не COVID

Порошки, стероиды, фарма: пользователи Instagram уверены, что Дмитрия Стужука убил не COVID

Вчера в сети появилась новость о смерти мужа известной блогерки Софии Стужук: девушка сама поделилась этой печальной информацией с поклонниками. По словам девушки, чей блог читает более 5 миллионов россиян, ее мужа убил COVID-19, который дал осложнения на уже и так больное сердце Дмитрия.


«Коронавирус не опасен для абсолютно здоровых людей, но у Димы были проблемы с сердцем, вот и осложнение случилось»,


– рассказывала София еще до того, как сердце ее супруга остановилось навсегда.

Многие влиятельные блогеры поделились этой информацией в своих соцсетях. Умный Блогер Саша Митрошина тоже написала небольшую заметку в своем Telegram-канале:

«Умер Дима Стужук. Буквально за день от ковида сгорел. Так жалко его, его маленьких детей, маму, Соню… И стало очень страшно от того, как близко смерть».

Многие читатели Саши выразили свои соболезнования в комментариях, но среди пользователей сети нашлись и те, кто уверенно заявил, что Диму убил не коронавирус, а фарма.

«Факт. Стероиды, повышенное железо, наверняка дефициты по базовым витаминам-минералам, и привет. Жалко, но когда выбираешь спорт на фарме или жизнь в максимально доступной тебе физической форме, надо руководствоваться здравым смыслом, а не собственными желаниями»,

– довольно резко заявила одна из читательниц Митрошиной.

Другие пользователи поддержали эту идею: они уверены в том, что накачать такие мышцы, какие были у Димы, без специальных «порошков» просто невозможно.

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МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДИСЦИПЛИНЕ И НАСТОЙЧИВОСТИ. Ярче всего это прослеживается в спорте 🤜💥🤛 ⠀ Кроме того, спорт — это всегда перезагрузка. Обнуляет лишние эмоции, улучшает кровообращение, дает заряд эндорфинов, появляется лёгкость — в общем, обновляются все ресурсы организма. ⠀ Но важна дисциплина исполнения. Без системы и напора результата не будет. ⠀ Говорят, нужно потратить 10 000 часов на какое-то дело, чтобы добиться в нем успеха. Так вот я уверен, что мало просто много заниматься: важно это делать регулярно. Если вы будете ходить в зал раз в 2 недели — это не будет иметь смысла. ⠀ И это правило работает во всех сферах жизни. Не только в спортзале. Дисциплина и упорство. Когда делаешь через силу, когда иногда лень, не хочется, или думаешь забить вообще и не продолжать. ⠀ Дисциплина побеждает талант💪🏻 ⠀ Согласны? ⠀ Всех крепко🤗

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«У него ранее были приступы. Вы его вообще видели? Такую груду мышц снабжать кровью… очень сильная нагрузка на сердце. А он себя нагружал постоянно и пил всякую химию».



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По материалам: popcake.tv

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