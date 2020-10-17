Посол России заявил о совпадении позиций Москвы и Вашингтона по Карабаху

Алексей Вольцев

Позиции Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе принципиально совпадают, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Мало у нас таких событий, где американская и российская позиция совпали, когда мы призвали стороны к сдержанности, к прекращению, в первую очередь, огня, с призывом к переводу всего разговора в дипломатические русло. Это действительно так, у нас есть нюансы, но в принципиальном плане мы поддерживаем тот процесс, который должен вывести стороны на мирные рельсы", - сказал Антонов в эфире Первого канала, подчеркнув, что это было приятной неожиданностью.