Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
Сегодня, 02:50 Лидия Мартынова
Посольство РФ в Париже запросило у французских властей сведения о личности предполагаемого убийцы учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.
"Мы запросили дополнительные сведения у французской стороны", - сказал собеседник агентства.
В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористических актом.
По материалам: ria.ru