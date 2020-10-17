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Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя

Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
Посольство РФ в Париже запросило у французских властей сведения о личности предполагаемого убийцы учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.

"Мы запросили дополнительные сведения у французской стороны", - сказал собеседник агентства.

В пятницу во второй половине дня злоумышленник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.


Франции Эммануэль Макрон, прибывший в сопровождении ряда министров в коммуну, где произошло убийство, назвал произошедшее террористических актом.
# Россия
По материалам: ria.ru

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