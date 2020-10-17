Поздравляем! Чимин из BTS победил в #FandomCup
Чимин (Jimin), известный сингер из BTS, продолжает бить рекорды по всему миру, что позволяет ему стать гордостью своей нации и поднять ее на новый уровень в музыкальном мире.
15 октября уругвайский развлекательный портал «Lo Mas Escuchado» официально объявил победителя конкурса #FandomCup этого года, которым стал наш любимый бэби Мочи. Давайте немного поговорим о статистике: Чимини можно назвать «абсолютным лидером 2020 года», так как красавчик получил более 50000 голосов от пользователей Twitter и Instagram.
«Вот это успеееех!»— радуются фаны за Мочи.
Айдол стал первым и единственным жителем Южной Кореи, выигравшим с момента основания конкурса в 2016 году. В 2020-ом за «место под солнцем» боролись 100 лучших артистов мира (в том числе Гарри Стайлс (Harry Styles), бывший чемпион и член CNCO Джоэл Пиментел (Joel Pimentel), Забдиэль Де Хесус ( Zabdiel de Jesús)). #FandomCup был открыт для голосования пользователей Twitter и Instagram по всему миру, а правила The Most Heard опубликовали на своем сайте с пометками #FandomCup.
Подведение итогов было разделено на два этапа. В результате звездный певец BTS ЧимЧим с легкостью прошел в полуфинал, а затем столкнулся лицом к лицу в финальном раунде с Гарри Стайлсом из One Direction.
«Прости Гарри, ты же понимаешь, кто здесь босс»,— шутит армия.
Ну что, давайте вме вместе скажем Чиму…
«ПОЗДРАВЛЯЕМ!»