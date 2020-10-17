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Пушков оценил заявление Эрдогана о найденном Турцией газе в Черном море

Пушков оценил заявление Эрдогана о найденном Турцией газе в Черном море
Турция давно стремится превратиться в европейскую и ближневосточную газовую державу, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Она ведет активный поиск газа и в Средиземном море, особенно после обнаружения огромных запасов газа на шельфе Египта, а также Израиля и Кипра, к югу от которого Турция ведет собственную газоразведку", — написал сенатор у себя в телеграме.

Он уверен, что Турция намерена контролировать проекты других стран в Средиземноморье, особенно план трубопровода из Кипра в Грецию.


Анкары с Баку немалую роль играет обеспечение поставки газа по газопроводу из Азербайджана", — отметил парламентарий.
# В мире
По материалам: ria.ru

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