Пушков оценил заявление Эрдогана о найденном Турцией газе в Черном море

Влада Некрасова

Турция давно стремится превратиться в европейскую и ближневосточную газовую державу, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Она ведет активный поиск газа и в Средиземном море, особенно после обнаружения огромных запасов газа на шельфе Египта, а также Израиля и Кипра, к югу от которого Турция ведет собственную газоразведку", — написал сенатор у себя в телеграме.

Он уверен, что Турция намерена контролировать проекты других стран в Средиземноморье, особенно план трубопровода из Кипра в Грецию.

Анкары с Баку немалую роль играет обеспечение поставки газа по газопроводу из Азербайджана", — отметил парламентарий.