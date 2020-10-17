Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве
Сегодня, 17:20 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве вместо Александра Удальцова, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Исакова Алексея Викторовича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от данных обязанностей Александра Удальцова.
По материалам: ria.ru