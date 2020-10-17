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Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве

Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве вместо Александра Удальцова, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Исакова Алексея Викторовича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике", - говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от данных обязанностей Александра Удальцова.

# Политика
По материалам: ria.ru

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