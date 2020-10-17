Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве вместо Александра Удальцова, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Исакова Алексея Викторовича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике", - говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от данных обязанностей Александра Удальцова.