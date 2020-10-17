Путин поручил Лаврову сформулировать российскую позицию по ДСНВ

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию РФ по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), представить ее США и в самое ближайшее время получить от них внятный ответ.

"Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнерам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ", - обратился Путин к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности, которое проходило в формате видеоконференции.

В свою очередь глава МИД пообещал президенту выполнить это поручение "как можно скорее".