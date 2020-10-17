Путин поручил Лаврову сформулировать российскую позицию по ДСНВ
Сегодня, 13:10 Влада Некрасова
Президент РФ Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию РФ по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), представить ее США и в самое ближайшее время получить от них внятный ответ.
"Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнерам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ", - обратился Путин к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности, которое проходило в формате видеоконференции.
В свою очередь глава МИД пообещал президенту выполнить это поручение "как можно скорее".
По материалам: ria.ru