Рассказ краеведа: Палачи Жестяной Горки — что о них известно сейчас?

Влада Некрасова

В последнее время в российской прессе появилось довольно много публикаций о массовых убийствах в Новгородской области возле деревень Жестяная горка и Чёрное, совершённых нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. За несколько лет там было убито около 3700 человек. Почти все убийства совершались коллаборационистами, львиную долю которых составляли латвийцы. Что на данный момент известно о палачах Жестяной Горки? Об этом в беседе с ИА Newstes рассказал краевед Александр Ржавин.

- Кто именно убивал мирных жителей и советских военнопленных в Жестяной Горке и Чёрном?

— Начнём с того, что многие имена были опубликованы в советской прессе уже в 1967 году: латыши Рудольф Гроте, Карл Лацис, Артур Кривиньш, Харис Лиепиньш, Янис Цирулис, Альфонс Удровскис, Эрих Бухрот, Бруно Загерс (Цагерс), Адольф Клибус, Николай Крумин, Эгон Бедман, русские Андрей и Олег Климовы, Георгий и Александр Яковлевы, Порфирий Беляев (мог скрываться под фамилией матери как Пауль Стурис), Евгений Рагель-Метцвальд, Сергей Корти, Андрей Столяров, Николай Полозов. Так, 19 мая 1970 года в центральной латвийской газете Cīņa («Борьба») публикуются имена, которые потом были повторены в других латышских газетах: Jānis Cīrulis, Alfons Udrovskis, Bruno Zāģeris, Kārlis Lācis, Arturs Krīviņš, Ādolfs Klibušs, Harijs Liepiņš, Nikolajs Krūmiņš и другие. Данные по ним, за единственным исключением, скупы. Есть расхождения (Клибус и Клибуш, Загерис-Загерс и Цагерс, Кривиньш и Криевиньш) в написании фамилий — что объяснимо, так как они фигурировали в документах в немецком и русском написаниях. Многие имена весьма распространены, трудно понять, о ком именно речь. Скажем, Харийс Лиепиньш (1927−1998). Так звали и знаменитого артиста рижского театра Dailes и советского кино, имевшего много советских наград, который служил в годы войны… помощником ПВО в германской армии, за что потом полтора года отсидел в Воркуте. И ничего, прекрасно устроился в послевоенном СССР. В начале 90-х он активно участвовал в памятных мероприятиях на могилах эсэсовцев, но, понятно, даже по возрасту видно, что никакого отношения к Жестяной горке не имел.

— Насколько известно, в Латвии после войны каратели не остались?

— Да, разбежались по всему миру и не отсвечивали — за исключением своего командира. С него и начнём. Янис Цирулис (Jānis Albins Pētera dēls Cīrulis, 16.11.1910−18.11.1979). Родился в Валке, окончил гимназию имени Цимзе в 1929 году. Благодаря жизни в разделённом границей городе, хорошо владел эстонским языком. Заядлый шахматист. Срочную службу нёс в Вентспилсском пехотном полку латвийских Национальных вооружённых сил. Остался на сверхсрочную, так как хотел стать офицером. Служил в Рижском пехотном полку, учился на различных курсах (химобороны, связистов). В 1937 году окончил латвийскую военную школу, стал лейтенантом, направлен командиром взвода в 8-й Даугавпилсский полк, расквартированный в Цесисе. Опять же, много учился (курсы физподготовки, лыжной ходьбы). 13 мая 1938 года женился на землячке Валии-Антонии Тралле. В 1939 году повышен до старшего лейтенанта. В самом начале 1940 года стал начальником физподготовки полка. Хотел продолжить военное образование, но тогда в Латвии был переизбыток офицеров, а потому нашёл вариант в Эстонии. Но для этого ему требовалось год отслужить в местной армии, что ему было позволено сделать в мае 1940 года (что интересно, незадолго до этого закончил курсы шифровальщиков). Так что советизацию Эстонии он встретил в рядах 10-го отдельного батальона. Хотя в ряде русских источников говорится, что Цирулис в Таллине был помощником латвийского военного атташе… Вернувшись в Латвию в июле 1940 года, продолжил службу уже в рядах латвийской народной армии, а потом Красной Армии СССР — инструктором по физподготовке 295-го стрелкового полка.

— И как советский военнослужащий оказался на службе у нацистов?

— В начале войне дезертировал под Цесисом, присоединился к антисоветским повстанцам. Пошёл служить начальником полиции в Алуксне, где «решал» еврейский вопрос. А в декабре 1941 года он оказывается в Жестяной Горке. Немцы его выбрали за знание русского языка, исполнительность и инициативность. Лично принимал участие в расстрелах, хотя часто орудовал и холодным оружием. Убийства, судя по всему, сказываются на потенции Цирулиса: в декабре 1942 года у него рождается первенец — дочка Маруте. С сентября 1944 года — командир 4-й роты 34-го гренадёрского полка 15-й гренадёрской дивизии СС (1-й латышской), а потом офицер по особым поручениям штаба полка. В конце войны ненадолго стал командиром 2-го батальона этого полка. В плен попал к западным союзникам под Шверином. Содержался в лагерях в Путлосе и Цедельхайме, после осел вместе с семьёй в Западной Германии — в Ансбахе, Швайнфурте, Кайзерслаутерне. Не скрывался от слова «совсем». Стал одним из активных членов латышской националистической организации Daugavas vanagi («Ястребы Даугавы») и возглавлял её отделение в ФРГ в 1967—1973 годах.

— А что известно о его подчиненных?

-Ну, например Альфонс Удровскис (Alfons Jāņa dēls Udrovskis). Родился в 1918 году под Алуксне, недалеко от посёлка Малупе. В детстве был активным мазпулком (латышские националистические «пионеры», так сказать). Так же как и Цирулис, Удровскис был военнослужащим и перешёл из латвийской армии в Красную. В первые дни войны дезертировал, затем добровольно вступил в карательное подразделение. Родственникам на побывках с гордостью рассказывал, что «наводит порядок в России». Сделал на руке татуировку знака SS, которую в конце войны пытался вывести, после чего на руке остался шрам. После окончания войны был интернирован англичанами, завербовался на работу в Канаду, где получил гражданство. Работал в отделе технического контроля компании General Motors в Торонто. В 1952 году женился на Зенте Смемане. Интересно, что в рядах Красной Армии служил уроженец той же местности Элмарс Янович Удровскис, 1925 г.р., который погиб в рядах 191-й стрелковой дивизии Красной Армии под Гданьском 20 марта 1945 года. Неужели братья?

— Среди карателей Чёрной горки были ведь не только латыши?

— Совершенно верно. Вот Андрей и Олег Георгиевичи Климовы — братья. Старший родился в Петрограде 1 июня 1918 года, младший — в Риге 29 августа 1922 года. А кто их отец? Георгий Евгеньевич Климов (1895−1967). Родился в Митаве (ныне Елгава) Курляндской губернии России. Умер в канадской Оттаве. Климов-папа окончил русское реальное училище в Варшаве. В июне 1914 году принят в Морской корпус в Санкт-Петербурге, который окончил в 1916 году. Был произведен в мичманы и командирован на Белое море, затем в Гельсингфорс (Хельсинки) на офицерские артиллерийские курсы. После октябрьской революции демобилизован и уехал к родителям в Новочеркасск. Оттуда направился в Новороссийск, где снова вступил в российский, но уже белый флот. Участник Гражданской войны. После эвакуации из Крыма переехал в Ригу, где прожил 24 года, работая страховым агентом и антикваром. В 1944 бежал (интересно, с чего бы, да?) от наступающей Красной армии в Германию.

— Наверное, у него были веские причины для бегства…

— Не иначе. После конца войны Климов-старший работал при штабе французских оккупационных властей в Кирххеймболанден (Пфальц). В 1951-м переселился в Канаду. В Квебеке открыл антикварный магазин (интересно, каков был вклад сыновей в ассортимент?), помогал вдовам русских морских офицеров. Стал канадским гражданином. Выйдя на пенсию, переселился в Оттаву. Был женат на Софии Терентьевне Теодорович (1899−1992), дочери протопресвитера и видного православного деятеля Терентия Теодоровича, после революции служившего в Варшаве. Старики Климовы похоронены в православной части оттавского кладбища, где покоятся также братья Георгия Евгений (1901−1990, художник; делал литографии, писал иконы, преподавал) и Константин (1896−1974, преподаватель музыки; мичман, в Гражданскую также воевал на стороне белых) с жёнами. Ещё у него был брат Павел (1899−1970), инженер. Младшие Климовы тоже, судя по всему, жили в Канаде. Вот такая хорошая интеллигентная семья Климовых: беседы о судьбах России и многострадального русского народа в перерывах на службу на нацистов и зверства против простых русских людей… Умилительную статеечку о Георгие Климове на портале «Русские Латвии» тиснул некий Алексей Климов, забыв рассказать о сынках офицера. Уж не родня ли ему и гитлеровским холуям Климовым?

- Закономерный вопрос…

— А вот ещё Порфирий Порфирьевич Беляев 1917 года рождения. Его отец — умерший 10 сентября 1924 года Порфирий Захарович Беляев был архивариусом Рижского окружного суда, являлся участником борьбы за независимость Латвии в 1918—1920 годах — в рядах прибалтийского ландесвера. Жил на улице Матиса в Риге. Похоронен на старообрядческом кладбище в Риге. А Беляев-младший мог скрываться в Бразилии или США под фамилией матери, как Пауль Стурис.

Рудольф Янович Гроте (Rūdolfs Jāņa dēls Grote, 29.9.1903−24.1.2006), уроженец Риги, до 1940 года работал завскладом, проживал на улице Кунгу, 14. Это самый центр старой Риги. Немного не дотянул до ста трёх лет! Был женат на Екатерине Гроте (1907−1990), с которой после войны поселился в мичиганском Роджерс-сити в США. Похоронен в Green Hills Memorial Park в Rancho Palos Verdes под Лос-Анджелесом. В семье было несколько детей. Например, дочь Вия (по мужу Адамс) и сын Harry H. Grote, родившийся в январе 1941 года в Риге и умерший в Мичигане в 2018 году. Счастливая долгая жизнь…

Эрих Бухрот (Ēriks Jēkabs Buhrots, Erichs-Jēkabs Buchrots). Остзейский немец, родился в Риге 3 февраля 1913 года. Жил на улице Марияс, 1. В 1939 году репатриировался в Райх вместе с женой Марготе (в девичестве Kališs), родившейся в 1916 году в Петрограде.

Сергей Александрович Корти. Ещё один представитель хорошей интеллигентной русской латвийской семьи. Родился в Риге 1 июня 1906 года. Был женат на рижанке Вере Озолине, с которой развёлся в 1939 году. После войны скрывался в Австралии. Папа гитлеровца — Александр Карлович Корти (1865−1926), педагог, владелец Рижской частной русской гимназии. Похоронен на Покровском кладбище, могила утрачена. Старший же брат Владимир Александрович Корти (1900−1942) — это что-то особенное! В 1919 году он добровольцем вступил в белогвардейский отряд под началом князя Анатолия Ливена, затем воевал в армии Юденича. Если верить следственному делу НКВД, «сшитому» позже в Латвийской ССР, Владимир Корти состоял в белорусском культурно-просветительном обществе «Батьковщина», поддерживал связи с эмигрантскими кругами, по заданию Ливена распространял белоэмигрантскую литературу. Был агентом польской разведки. В то же время, работая в газете «Сегодня», установил связь с советской разведкой, но был ею изобличён как провокатор. С 1933 по 1940 год являлся сотрудником Управления Политической полиции, занимался сбором агентурных сведений и вербовкой агентов. Согласно данным НКВД Корти якобы в 1935 году был завербован английской, а затем американской разведками и передавал им секретные сведения об СССР, коими располагало МВД Латвии. Корти был арестован 7 сентября 1940 года. Решением Особого совещания при НКД СССР от 11 февраля 1942 года приговорён к расстрелу. Этот Корти являлся достаточно известной фигурой, был вхож в русские, белорусские и польские круги, но мало кто догадывался о том, чем занимался этот человек. И он действительно был стукачом, работал на латвийскую политическую полицию, помогал изобличать «нелояльных». Как пишет исследователь Татьяна Фейгмане, «Корти давно уже нет в живых, но сохранившиеся его отчеты позволяют нам не только глубже проникнуть в историческое прошлое, но и заставляют задуматься о многих наболевших проблемах современного латвийского общества».

- Отчёты? Кажется, это больше похоже на доносы…

— Само собой разумеется. Доносы. Которые Владимир Корти, не стесняясь, подписывал даже не псевдонимом, а настоящим именем. С некоторыми из них можно ознакомиться по этой ссылке. Сын же его, Игорь Владимирович Корти (1922−1986), служил в Красной Армии, после войны был художником. Работы Игоря Корти находятся в коллекции Латвийского национального музея художеств, в музее Латвийского общества художеств, а также в частных коллекциях в Латвии, Франции, США и других странах.

Вот такие крохи. Если кто сможет дополнить, тому буду признателен!