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Растущая Луна в октябре 2020 года: что нужно делать с 17 октября

Растущая Луна в октябре 2020 года: что нужно делать с 17 октября

Растущая Луна — очень важная фаза, во время которой необходимо действовать. Луна активно отдает свою энергию, которую важно пускать на решение актуальных задач и проблем. Такой период начинается 17 октября.


Согласно лунному календарю, ночное светило будет расти с 17 по 30 октября. Месяц закончится голубой луной, то есть вторым Полнолунием, так что всё самое важное лучше успеть сделать до 30 числа.

Финансы и работа на растущей Луне в октябре

28, 29 и 30 числа настанет самое благоприятное время для усердного труда, интеллектуальной и физической работы. Растущая Луна будет пребывать в Знаке Овна. Эти дни станут самыми продуктивными и благоприятными для людей, которые твердо намерены двигаться вперед.

В целом же в октябре на растущей Луне можно совершать важные покупки. Очень полезно будет обновить гардероб. Обязательно нужно помогать близким людям, оказывать финансовую поддержку второй половинке и друзьям. Взаимная помощь крайне важна в такое время.

Нужно обязательно доводить начатые дела до конца. Это будет одним из главных условий сохранения и приумножения успеха.


Домашние дела и настроение людей на растущей Луне

В начале роста Луны в этом октябре лучше сделать уборку, избавиться от лишнего хлама. Также полезно будет сделать перестановку. Астрологи считают, что это крайне позитивно скажется на настроении людей.

Для хорошего самочувствия нужно больше двигаться, не лениться. Это актуально для всего периода роста Луны. Чтобы стать активнее и энергичнее, можно воспользоваться тремя полезными упражнениями на каждый день.

Любовь и общение с 17 по 30 октября

Согласно лунному календарю, для любви наилучшими днями данного периода станут 19 и 20 октября, пока Луна будет в Стрельце, и 26 и 27 октября, пока она будет в Рыбах. В целом на растущей Луне и в эти четыре дня в частности необходимо более креативно подходить к свиданиям и важным встречам.

С 17 числа нужно больше времени проводить с приятными людьми. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют обходить стороной токсичных людей.

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По материалам: dailyhoro.ru

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