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Роскачество выявило поддельные творожные сырки

Роскачество выявило поддельные творожные сырки
Роскачество по итогам нового исследования творожных сырков впервые обнаружило фальсификат в одном из товарных образцов, к продукции этого производителя претензии были и в прошлом году, говорится в сообщении организации.

"Впервые в этой товарной категории обнаружен фальсификат", - говорится в сообщении. Роскачество указывает, что к продукции производителя, у которого были выявлены нарушения, претензии были и в прошлом году.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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