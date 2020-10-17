Роскачество выявило поддельные творожные сырки

Лидия Мартынова

Роскачество по итогам нового исследования творожных сырков впервые обнаружило фальсификат в одном из товарных образцов, к продукции этого производителя претензии были и в прошлом году, говорится в сообщении организации.

"Впервые в этой товарной категории обнаружен фальсификат", - говорится в сообщении. Роскачество указывает, что к продукции производителя, у которого были выявлены нарушения, претензии были и в прошлом году.