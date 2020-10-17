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Россия сократила вложения в госбумаги США на 20 млн долларов

Россия сократила вложения в госбумаги США на 20 млн долларов

Россия сократила объем вложений в государственные ценные бумаги США на 20 млн долларов — с 5,87 млрд (в июле) до 5,85 млрд долларов США (в августе). Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 2,6 млрд долларов вместо 3,17 млрд долларов месяцем ранее; на долю краткосрочных — 3,2 млрд долларов против 2,7 млрд долларов в июле.

Лидером среди держателей гособлигаций США остаётся Япония с 1,276 трлн долларов. На втором месте — КНР (1,06 трлн долларов).

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский государственный долг. В апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до 9,3 млрд долларов, в феврале 2020 года — до 12,58 млрд долларов. Однако уже в марте Россия более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги — до 3,85 млрд долларов. Затем в апреле вновь увеличила объем вложений до 6,85 млрд долларов благодаря краткосрочным облигациям.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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