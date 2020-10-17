"Счет идет на десятки тысяч": армия США столкнулась с новой бедой

Анастасия Иванова

Резня по-техасски

Сплоченность и боевой дух американской армии под угрозой — в войсках участились случаи сексуального насилия. Согласно отчетам аналитиков Пентагона, ежегодно жертвами домогательств и издевательств становятся десятки тысяч военнослужащих, как правило, младшие по званию или новобранцы — и женщины, и мужчины. О самой болезненной и щекотливой проблеме военной машины США — в материале РИА Новости.

Открыто заявить об изнасилованиях пока отважились лишь пять женщин из числа военнослужащих и гражданского персонала базы Форт-Худ, дислоцированной в Техасе. Они скрывали это долгие годы, опасаясь преследования со стороны начальства и самих насильников. Теперь же в армейских кругах США может возникнуть движение, подобное #MeToo.

Поводом рассказать о давних преступлениях послужило громкое убийство 20-летней военнослужащей Форт-Худа Ванессы Гиллен (Vanessa Guillen). Расследование показало, что с девушкой весной этого года жестоко расправился ее сослуживец. Изуродованные останки Гиллен обнаружили спустя несколько месяцев неподалеку от базы.