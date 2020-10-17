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Сергей Кравцов рассказал о проведении всероссийской олимпиады школьников

Сергей Кравцов рассказал о проведении всероссийской олимпиады школьников

Всероссийская олимпиада школьников в этом учебном году будет проходить по плану. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с победителями и медалистами международных олимпиад 2020 года.

Он напомнил, что решение об отмене финального этапа в прошлом году было продиктовано необходимостью сохранения здоровья участников. 

Финальный этап может объединить победителей региональных туров этого и прошлого года, планируется его провести в апреле – начале мая 2021 года. 

«Мы думаем, что местом проведения финала может быть «Сириус», сейчас прорабатываются все организационные вопросы и обеспечение безопасности участников», – заявил Сергей Кравцов. 

Всероссийская олимпиада школьников – самое массовое интеллектуальное соревнование. Ежегодно в ней участвуют около 6 миллионов школьников, а победители и призеры получают льготы при поступлении в вузы, профильные предметы им засчитываются автоматически.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

# Общество
По материалам: edu.ru

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