Сергей Кравцов рассказал о проведении всероссийской олимпиады школьников

Влада Некрасова

Всероссийская олимпиада школьников в этом учебном году будет проходить по плану. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с победителями и медалистами международных олимпиад 2020 года.

Он напомнил, что решение об отмене финального этапа в прошлом году было продиктовано необходимостью сохранения здоровья участников.

Финальный этап может объединить победителей региональных туров этого и прошлого года, планируется его провести в апреле – начале мая 2021 года.

«Мы думаем, что местом проведения финала может быть «Сириус», сейчас прорабатываются все организационные вопросы и обеспечение безопасности участников», – заявил Сергей Кравцов.

Всероссийская олимпиада школьников – самое массовое интеллектуальное соревнование. Ежегодно в ней участвуют около 6 миллионов школьников, а победители и призеры получают льготы при поступлении в вузы, профильные предметы им засчитываются автоматически.

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.