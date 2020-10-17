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Сергей Кравцов встретился с медалистами международных олимпиад 2020 года

Сергей Кравцов встретился с медалистами международных олимпиад 2020 года

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов встретился с медалистами международных олимпиад 2020 года. Министр пообщался со школьниками, ответил на их вопросы, а также вручил награды.

Во встрече также приняли участие помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Встреча прошла в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова.

«В этом году мы показали очень хороший результат, прекрасный результат, один из лучших в мире. По биологии наша страна вошла в тройку лидеров, обогнав такие страны, как Япония, Италия и Южная Корея. По математике мы вторые, тоже очень серьезный результат. Мы обогнали США, Южную Корею, Сингапур, который по всем международным исследованиям занимает первое место по качеству общего образования», – сказал Сергей Кравцов.

Министр добавил, что на олимпиаде по информатике российские школьники обогнали США, Великобританию, Южную Корею, Японию.

«Очень надеюсь, что, когда вы закончите вуз, свою жизнь посвятите науке и будете лучшими. Неслучайно мы находимся в Московском государственном университете, одном из лучших в мире, с огромными традициями. Я думаю, что многие из вас вернутся сюда на работу преподавателями, пойдут в научные и промышленные предприятия, чтобы найти себя в жизни. А мы будем делать все для того, чтобы вам помогать, чтобы и дальше способствовать вашему развитию, чтобы вы были успешны», – добавил Сергей Кравцов.

В мероприятии участвовали ребята, завоевавшие золотые и серебряные медали на международных олимпиадах этого года – 52-й Международной химической олимпиаде, 31-й Международной биологической олимпиаде, 32-й Международной олимпиаде по информатике, 61-й Международной математической олимпиаде, а также тренер сборной Российской Федерации по математике, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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