«Северный поток — 2» будет достроен — глава МИД Германии

Алексей Вольцев

Трубопровод «Северный поток-2» будет достроен в любом случае. Основной вопрос заключается лишь в том, когда именно это произойдет.

Такое заявление сделал 17 октября в интервью изданию RND глава германского МИДа Хайко Маас. Таким образом министр прокомментировал стремление США воспрепятствовать проекту.

При этом он подчеркнул, что Германия имеет столько же прав на реализацию собственной энергетической политики, сколько их имеется у США.

«Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе. Мы не критикуем тот факт, что Соединенные Штаты более чем вдвое увеличили импорт нефти из России в прошлом году и теперь являются вторым по величине импортером российской тяжелой нефти в мире», — сказал Маас.

Напомним, что в связи с «отравлением» блогера Алексея Навального ряд немецких политиков призвали ввести санкции против всех, кто участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2».

США с готовностью поддержали эту идею, так как подобный проект якобы может увеличить зависимость Германии от России. В Вашингтоне считают, что строительство нужно остановить, а закупать газ Европе следует у США.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Хайко Маас заявил, что Берлин заинтересован в хороших или «хотя бы разумных» отношениях с Москвой, несмотря на инцидент с Алексеем Навальным.