СГСПУ переходит на смешанный формат работы

Анастасия Иванова

Самарский государственный социально-педагогический университет переходит на смешанный формат работы, сообщает пресс-служба вуза.

Организация образовательного процесса в университете осуществляется и в форме контактной аудиторной работы, и с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции в СГСПУ продолжает работать информационный центр, в который можно обращаться по вопросам организации учебного процесса, получения справок о стипендии, оплаты обучения, сотрудничества и пр.