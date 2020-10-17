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СГСПУ переходит на смешанный формат работы

СГСПУ переходит на смешанный формат работы

Самарский государственный социально-педагогический университет переходит на смешанный формат работы, сообщает пресс-служба вуза.

Организация образовательного процесса в университете осуществляется и в форме контактной аудиторной работы, и с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции в СГСПУ продолжает работать информационный центр, в который можно обращаться по вопросам организации учебного процесса, получения справок о стипендии, оплаты обучения, сотрудничества и пр.

# Общество
По материалам: edu.ru

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