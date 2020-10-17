СК возбудил дела о хищениях при создании вертолета Ка-62

Вадим Карасев

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела о хищениях порядка 3,6 млрд рублей при строительстве и конструировании вертолета Ка-62. Они возбуждены против должностных лиц компании "Камов", холдинга "Вертолеты России" и Минпромторга.

"Всего расследуется три уголовных дела, общий ущерб по которым может составить до 3,6 млрд рублей. В настоящее время следствие находится в активной стадии и устанавливает всех соучастников преступной группы, среди которых пока еще не установленные должностные лица [компаний] "Вертолеты России", "Камов" и Минпромторга", - сообщил ТАСС экс-заместитель генерального директора "Вертолеты России" генерал-лейтенант Николай Грязнов.

Согласно данным источника, первое из трех уголовных дел о мошенничестве возбуждено в июле 2019 года, второе - в конце октября того же года в ГСУ СК по Московской области на основании материалов проверки прокуратуры Подмосковья и службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России.

В материалах дела указывается, что в период с 2012 года по 2014 год неустановленные должностные лица АО "Камов" сдали как выполненные работы заказчику АО "Вертолеты России". Однако следствие считает, эти работы были сделаны не в полном объеме. "Таким образом Российской Федерации был нанесен ущерб в размере 162,7 млн рублей", - говорится в документах.

Во втором деле говорится, что в период с 2013 по 2016 год неустановленные должностные лица из АО "Камов" сдали Минпромторгу России те же самые вертолеты и стенды, что и "Вертолетам России", а также не выполнили сборку двух вертолетов. Общий ущерб в этом случае составил более 700 млн рублей. Потерпевшей стороной по делу признано АО "Вертолеты России". Третье дело возбудили в сентябре 2020 года, однако его подробности неизвестны.

Ка-62 - российский многоцелевой вертолет, который в настоящее время проходит испытания. Разработкой вертолета занималось ОАО "Камов", он создан на основе военной модификации Ка-60. Производство Ка-62 планируется на предприятиях холдинга "Вертолеты России".