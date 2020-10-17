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"Сколько можно ее целовать?": Топалова заподозрили в романе с партнершей по "Ледниковому периоду"

"Сколько можно ее целовать?": Топалова заподозрили в романе с партнершей по "Ледниковому периоду"

34-летний Влад Топалов спровоцировал появление в сети нелицеприятных слухов. Супруга Регины Тодоренко заподозрили в романе с партнершей по "Ледниковому периоду" Еленой Ильиных, сообщает "Пятый канал".

Зрители обратили внимание на страсть во взглядах и чувственность движений Влада Топалова и Елены Ильиных, когда они выступают на льду.

Особенно многих смутило то, что супруг Регины Тодоренко не стесняется целовать партнершу-фигуристку, несмотря на наличие у него жены.

Слухи о романтических чувствах Влада Топалова к Елене Ильиных подогревает сам певец, регулярно выкладывая на своей странице в инстаграме совместные снимки с напарницей.

Накануне артист вновь опубликовал очередное фото со съемок "Ледового периода". На снимке Топалов нежно обнимает фигуристку. 

Поведение мужа Регины Тодоренко привело в замешательство его поклонников. "Такая страсть не ограничивается выступлением!", "Мне кажется, что между вами что-то есть - „химия", "Сколько можно ее целовать? Жену целуй!", - пишут подписчики.

Стоит отметить, в проекте Первого канала участвует также супруга Влада Топалова Регина Тодоренко. Ее партнером стал олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров.

"Совершенно неважно, кто победит в "Ледниковом периоде". Главное, чтобы это был кто-то из нашей семьи", - пошутила Тодоренко.

По словам телеведущей, теперь она постоянно обсуждает ледовое шоу дома с Владом Топаловым. 

"В нашей семье теперь все разговоры только об этом. Наконец-то мы нашли общую тему!" - сказала звезда.


Как писал NEWSTES, ранее Влад Топалов рассказал поклонникам, как попал в ДТП.

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По материалам: uposters.ru

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