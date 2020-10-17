Снимет ли реформа Конституции политическую напряженность в Белоруссии?

Влада Некрасова

Общественно-политический кризис, который наблюдается в Белоруссии на протяжении последних нескольких месяцев, по-прежнему остается далек от своего завершения. Противоборствующие власть и оппозицией все еще не готовы к конструктивному диалогу. Одним из вариантов разрешения ситуации мог бы стать общенациональный диалог и проведение конституционной реформы. Однако, как показывают события последнего времени озвученная официальным Минском процедура изменения Конституции республики вполне может привести к последствиям, далеким от ожиданий.

О том, что основной закон Белоруссии необходимо корректировать, Александр Лукашенко заявил еще несколько лет назад. По его мнению, в стране уже давно назрела необходимость провести определенные изменения в структуре управления государства, передав ряд полномочий на уровень местных органов, тем самым снизив нагрузку на президента и центральную вертикаль власти. Однако вплоть до президентских выборов, которые прошли 9 августа нынешнего года, в руководстве Белоруссии не придавали этой проблеме существенного значения, отодвигая ее решение на неопределенный срок.

Изначально предлагалось, что обсуждение конституционной реформы может занять не один год, а ее изменениями будут заниматься представители власти, в том числе Конституционный суд и парламент республики. Однако разразившийся в республике после выборов кризис заставил руководство страны пересмотреть свою позицию. Как отмечал Лукашенко еще в августе, в спешном порядке объезжая предприятия страны в попытках успокоить вспыхнувшие на них волнения, власть готова провести референдум по изменению Конституции и даже назначить новые президентские выборы. Более того, 28 августа в Вене на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященном ситуации в Белоруссии, было заявлено, что все это должно произойти к 2022 году.

Тогда такие заявления казались белорусскому руководству вполне приемлемыми с точки зрения умиротворения оппозиции и попытки перевести протесты в русло политического диалога, который можно было бы затянуть не на один месяц. Это вполне устраивало окружение белорусского лидера, а также Россию, для которой победа еще одной «цветной революции» у своих границ не входит в планы дальнейшего развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Не случайно и Кремль, и МИД России неоднократно подчёркивали, что приветствуют предложение Лукашенко провести конституционную реформу, которая должна будет решить все вопросы в белорусском обществе. Например, 14 октября в интервью российским СМИ министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз повторил, что видит в реформировании конституционного строя Белоруссии «хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда вошли бы все политические силы страны». По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ, Александр Лукашенко «не держится за власть» и готов провести досрочные парламентские и президентские выборы после внесения правок в Конституцию. При этом, что немаловажно, Лавров отметил, что в России готовы вести диалог с любой оппозицией в Белоруссии, но при условии, что она подключится к обсуждению реформы.

В данном случае следует отметить, что ранее Москва категорически отказывалась обсуждать что-либо с оппонентами Лукашенко. Сегодня же появилась информация о том, что в Москве были замечены члены Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максим Богрецов и Антон Родненков, которые провели встречи с рядом российских экспертов. Как считают аналитики, такое постепенное изменение отношения к политической ситуации в Белоруссии со стороны России свидетельствует о том, что Кремль не только напрямую, но и косвенно стремится подтолкнуть официальный Минск к ускорению процесса конституционной реформы. Кроме того, Москва пытается создать определенные условия для оформления в союзной республике пророссийского политического крыла, которое сможет сыграть определенную роль в будущих парламентских и президентских выборах. По всей видимости в Москве, где официально заявили о признании легитимности Лукашенко и всемерной его поддержке, пришли к пониманию о том, что без определенного внешнего воздействия на белорусского лидера процесс реформы может не только затянуться, но и привести к весьма непредсказуемым результатам. И об этом сегодня, действительно, свидетельствует ряд признаков.

Как известно, в Белоруссии было объявлено о создании площадок для сбора мнений о возможных изменениях в Конституции. Все они должны отработать и представить свои предложения в парламент до 25 октября. Однако, как показывает практика, при предложенной властями схеме говорить об общенациональном диалоге можно только с большой долей натяжки, так как в нем практически не участвует местная оппозиция. Более того, наиболее авторитетные ее представители и вовсе отказываются вести диалог, пока у власти находится Лукашенко, считая необходимым вернуться к Конституции 1994 года. В частности, об этом говорят в штабе арестованного ранее экс-претендента в президенты Виктора Бабарико. Так, находящаяся сегодня в СИЗО, Мария Колесникова заявила, что «будет зарегистрирована инициативная группа с постановкой на общее республиканское обсуждение вопроса о возврате к Конституции 1994 года», что необходимо «для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент — Верховный совет». При этом Лукашенко в данном случае должен быть отстранен от власти. Такой же позиции придерживается и сбежавшая за границу экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая уже поставила Лукашенко ультиматум, среди главных требований которого значится отставка белорусского лидера.

По всей видимости такое отношение к ситуации нынешних лидеров белорусской оппозиции и привела к тому, что действующий глава государства не счел необходимым привлекать к обсуждению конституционной реформы тех, кто не согласен с его точкой зрения. Правда, чтобы продемонстрировать своим оппонентам, а также международному сообществу готовность к диалогу, белорусский лидер совершил весьма неординарный шаг — посетил СИЗО КГБ. Там он встретился с Бабарико и некоторыми членами его штаба, которые сегодня находятся под стражей по разным обвинениям — от экономических и коррупционных, до попытки захвата власти и организации массовых беспорядков. По доступной на сегодня информации, белорусский руководитель 4,5 часа общался с теми, кого раньше называл негодяями и ворами, тем самым фактически признав их политическими заключенными. При этом среди радикального крыла оппозиции этот шаг был воспринят не иначе, как очередная слабость Лукашенко, только подтверждающий необходимость дальнейшего на него давления, в том числе и через эскалацию напряженности.

Кроме того, не в восторге от произошедшего было и большинство участников встречи, которые отказались считать разговор в СИЗО диалогом, так как он «подразумевает равенство участников с точки зрения их нахождения на свободе». Единственным итогом пока стало освобождение некоторых из заключенных, среди которых оказался Юрий Воскресенский. Ранее он являлся членом штаба Бабарико, а после задержания рассказывал о своих связях с представителями российских экспертных кругов, обещавших ему деньги на протесты в Белоруссии. Теперь же он стал одним из тех, кто выступает за мирный диалог с властью, заявляя, что именно ему Лукашенко поручил готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы к освобождению ряда лиц, которые оказались не так общественно опасны «для нашей страны, как казались на первом этапе».

Начавшийся процесс обсуждения конституционной реформы был встречен среди белорусской оппозиции крайне прохладно и, как показывают события, еще больше внес раскол в ее ряды. Часть оппонентов Лукашенко посчитала возможным включиться в предложенный властями диалог, а часть — нет. Так, бежавший из страны член президиума Координационного совета, экс-министр культуры Павел Латушко заявил, что никакого перемирия и консенсуса власть и «народная оппозиция» не достигли. По его мнению, все заявления на этот счет не более чем пропаганда, так как «никто из нас не собирается работать над Конституцией с преступниками». Одновременно Тихановская и ее окружение напомнили, что ранее они были готовы идти на диалог с властями и даже создали Общественную конституционную комиссию, которая занимается разработкой проекта изменений и дополнений к Конституции 1994 года. При этом властям к диалогу были предложены два члена этой комиссии, которые и должны были внести общие требование оппозиции. Это председатель Верховного совета Белоруссии XII созыва Мечислав Гриб и экс-глава Объединенной гражданской партии, депутат Верховного совета XII и XIII созывов Анатолий Лебедько, который после предложения включиться в обсуждение реформы был арестован. Таким образом, как считают в оппозиции, власть продемонстрировала, с кем в действительности будет решать судьбу Конституции, а чье мнение ее не интересует.

О том, что предложения оппонентов Лукашенко не будут учтены, говорит и ряд иных фактов. В первую очередь — состав дискуссионных площадок, которые начали работать в республике. Исходя из прошедших встреч стало очевидно, что в них, как правило, участвуют руководители органов госуправления, председатели облисполкома, областных Советов депутатов, помощники президента, лидеры и активисты провластных общественных организаций и политических партий, представители официальных профсоюзов и бизнес-сообществ, а также депутаты и «горожане с активной гражданской позицией». Последние в массе своей являются работниками сферы образования или госслужащими. Немногочисленные представители оппозиции, которые готовы сделать свои предложения, изначально воспринимаются на таких площадках как деструктивный элемент и диалога, по сути, не получается.

Ситуацию усугубляет и то, что в ответ на действия властей противники Лукашенко начали свою кампанию, как по разработке поправок в Конституцию, так и по дискредитации действий властей. Например, 8 октября известная мониторингом хода голосования на президентских выборах платформа «Голос» объявила о том, что готовит проект, «который поможет определиться с главными вопросами новой Конституции и четко сформулировать предложения для депутатов, а также решить, уместно ли проводить реформу до того, как пройдут новые выборы». 14 октября там же заработал интернет-опрос по поводу содержания и времени проведения конституционной реформы в Белоруссии. При этом, что немаловажно, в опроснике спрашивается не только о возможности реформирования при нынешней власти, но и о том, как Конституция должна выглядеть. И если вспомнить, что предлагала в свое время Тихановскася, то оказывается, что никаких изменений в позиции нынешних оппонентов Лукашенко не произошло. Они по-прежнему считают необходимым начать белорусизацию и выйти из Союза с Россией. При этом решение за все это хотят переложить на простых граждан. Так, у белорусов снова спрашивают о том, «необходимо ли участие Белоруссии в интеграционных образованиях (вход и выход только через референдум или по решению президента или парламента)», а также о «государственных языках (белорусский и русский или белорусский, но с правом свободного пользования русским)». То есть все те вопросы, от которых белорусское общество при Лукашенко успешно избавилось и сейчас не считает их главными на повестке дня.

Подобная двойственность ситуации в Белоруссии свидетельствует о том, что до разрешения общественно-политического кризиса в стране еще очень далеко. По крайней мере, если речь идет о мирном его решении без применения насилия с обеих сторон. Власть не планирует идти на серьезные уступки оппозиции, а оппоненты Лукашенко не видят возможным садиться за стол переговоров с ним ни при каких обстоятельствах. Более того, последние действия властей и вовсе говорят о том, что она планирует провести конституционную реформу по схеме 1996 года, обведя вокруг пальца, как своих оппонентов, так и международное сообщество. Такой вариант вряд ли устроит оппозицию и зарубежных партнеров Минска, а значит напряженность в стране может никуда не уйти.