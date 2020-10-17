Создатели "Мандалорца" хотят снять фильм по мотивам сериала

Анастасия Иванова

. Чилийско-американский актер Педро Паскаль заявил, что намерен снять фильм по мотивам сериала "Мандалорец", сообщает Variety. Джон Фавро его поддержал.

В интервью изданию перед выходом второго сезона шоу, Педро Паскаль, сыгравший в проекте одну из главных ролей, пояснил, что сам "очень хотел бы снять фильм на основе сериала, но для этого ему необходимо официальное разрешение начальства".

"Мне кажется, что это очень красивый проект, и мне было бы интересно адаптировать его для большого экрана. С другой стороны, его очень хорошо смотрят, и мне ничего не хотелось бы в нем менять", — отметил он, заверив, что не сомневается в возможности превратить шоу в фильм.

Продюсер и шоураннер Джон Фавро добавил, что границы между жанрами сейчас смываются: "То, что раньше вы могли увидеть только в кинотеатре, сегодня вы смотрите по телевизору, возможен и обратный процесс, я уверен".

По мнению Фавро, нет никакой спешки с созданием кино по мотивам "Мандалорца": "Мы совершенно точно открыты этой возможности и нам самим очень интересно, что у нас может получиться. Хорошо, что у нас есть сейчас определенная гибкость, поскольку никаких правил тут нет".

Шоураннер добавил, что в конце года стартуют съемки третьего сезона проекта.