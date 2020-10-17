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Судьи Конституционного суда не смогут критиковать решения КС

Судьи Конституционного суда не смогут критиковать решения КС

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал ко второму чтению законопроекта о Конституционном суде РФ поправку, согласно которой судья КС будет не вправе критиковать принятые этим судом решения. Текст поправки размещен в думской электронной базе.

Согласно поправке, «судья Конституционного суда… не вправе в печатных изданиях, средствах массовой информации», а также в интернете, в публичных выступлениях или переписке, если она может быть обнародована, высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения КС, уже изучается или принят к рассмотрению судом. Запрет сохраняется до принятия решения по этому вопросу.

Также судья не сможет «критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного суда». Авторами поправки выступили председатель комитета Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В пресс-службе комитета сообщили ТАСС, что сам законопроект рекомендован к принятию во втором чтении, которое должно пройти на следующей неделе.

Законопроект был внесен президентом Владимиром Путиным в развитие новых положений Конституции 22 сентября. Первое чтение он прошел 13 октября. Документ, в частности, уточняет требования к кандидатам на должности судей Конституционного суда: им нельзя иметь другое гражданство, счета и вклады в зарубежных банках. Полномочия судьи КС также могут быть прекращены из-за утраты гражданства РФ или порочащего поступка.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

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По материалам: pnp.ru

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