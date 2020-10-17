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Татьяна Буланова призналась, что погрязла в долгах и кредитах

Татьяна Буланова призналась, что погрязла в долгах и кредитах
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Певица Татьяна Буланова в YouTube-шоу “Скажи Гордеевой” рассказала, что у нее есть финансовые проблемы.

По словам исполнительницы, у нее нет сбережений, а заработанные средства она тратит на кредиты и долги.


“Деньги и я — это две несовместимые вещи. Вообще я научилась радоваться тому, что имеешь. Естественно, мне всю жизнь хочется чего-то большего, поэтому у меня до сих пор все время какая-то работа. Мне всегда чего-то не хвастает. Во-первых, у меня никогда нет денег — я в кредитах каких-то, в долгах. Непрерывный процесс”, - откровенно сообщила Буланова.

Она также выразила надежду на то, что однажды рассчитается со всеми долгами и сможет “вздохнуть спокойно”.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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