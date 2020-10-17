Теперь богаты? Турция нашла новые месторождения газа в Черном море

Анастасия Иванова

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых запасах природного газа в Черном море объемом 85 миллиардов кубометров, общий размер месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.

В конце лета президент Турции рассказывал, что буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа с примерным объемом запасов 320 миллиардов кубометров.

"Наше судно продолжило работу после обнаружения первого газового месторождения. В ходе новых исследований было обнаружено еще 85 миллиардов кубометров газа. Общий объем оставляет 405 миллиардов кубометров", – отметил Эрдоган во время посещения исследовательского судна Fatih. Трансляция шла в Twitter главы государства.

сообщало, что Эрдогану предложили лично посетить Крым.