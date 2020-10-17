Тюль. Правильный уход за разными типами ткани

Анастасия Иванова

В наше время существует множество разновидностей тюли. Кто-то предпочитает органзу, кто-то отдает предпочтение натуральным тканям. На вкус и цвет, как говорится… Но вот уход за разной тканью, тоже должен быть разным. Есть, конечно, несколько пунктов, которые необходимы для всех видов.

Например, если тюль перед стиркой не отрясать от пыли, то через несколько стирок она потемнеет, несмотря на то, что вы будете использовать самый дорогой порошок. Дело в том, что тюль это своеобразный пылесборник. Представьте, сколько в ней мелких ячеек, а в каждой из них скапливается пыль. Если не потрясти хорошенько ткань перед стиркой, то пыль намокнет. И если раньше она просто лежала на поверхности, то с водой проникнет внутрь, заполняя собой пористую структуру ткани. Достать ее оттуда будет намного сложнее.

Если для стирки вы используете стиральную машинку, то и в этом случае нужно подбирать правильный режим стирки. Думать нужно не только о том, чтобы не испортить ткань, но и том, чтобы ее максимально отстирать.





Ткань из хлопка можно стирать при высоких температурах, то есть выбирать более агрессивный режим стирки, по сравнению с другими материалами. Также можно использовать сильные порошки и кондиционеры.Синтетические ткани требуют к себе более бережного отношения. Только щадящие режимы, только не агрессивные средства. Несмотря на то, что эти ткани служат очень долго, сильной стиркой вы, может сократить их срок службы до минимального.

Чтобы вернуть первоначальный вид слишком грязной тюли, придется немного постараться. Делать все нужно по этапам. Как уже говорилось, первый, очень важный этап — освободить тюль от пыли.

Осмотреть всю ткань на наличие пятен. Если таковые найдутся, то их нужно удалять более тщательно, чем просто постирать весь тюль.

Затем готовим мыльный раствор, который предназначен для замачивания и удаления поверхностной грязи. Отлично для этого подойдет «Фери», которым многие хозяйки моют посуду. Достаточно всего 2 ложки на таз с теплой водой. В этом растворе нужно хорошенько прополоскать тюль. Даже если вам кажется, что тюль совершенно чистая, цвет раствор после полоскания, вас разубедит.

Только по после этого тюль можно отправлять в машинку и включать подходящий для этого типа ткани режим. При стирке к порошку добавляйте обычный кислородосодержащий отбеливатель.

Органзу нельзя гладить. Вернее можно, но очень осторожно, так как она не переносит высоких температур. Лучшим решением будет повесить ее, еще влажную, на места. Тогда и утюг в руки брать не придется.