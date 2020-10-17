Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тюль. Правильный уход за разными типами ткани

Тюль. Правильный уход за разными типами ткани

В наше время существует множество разновидностей тюли. Кто-то предпочитает органзу, кто-то отдает предпочтение натуральным тканям. На вкус и цвет, как говорится… Но вот уход за разной тканью, тоже должен быть разным. Есть, конечно, несколько пунктов, которые необходимы для всех видов.

Например, если тюль перед стиркой не отрясать от пыли, то через несколько стирок она потемнеет, несмотря на то, что вы будете использовать самый дорогой порошок. Дело в том, что тюль это своеобразный пылесборник. Представьте, сколько в ней мелких ячеек, а в каждой из них скапливается пыль. Если не потрясти хорошенько ткань перед стиркой, то пыль намокнет. И если раньше она просто лежала на поверхности, то с водой проникнет внутрь, заполняя собой пористую структуру ткани. Достать ее оттуда будет намного сложнее.

Если для стирки вы используете стиральную машинку, то и в этом случае нужно подбирать правильный режим стирки. Думать нужно не только о том, чтобы не испортить ткань, но и том, чтобы ее максимально отстирать.



Ткань из хлопка можно стирать при высоких температурах, то есть выбирать более агрессивный режим стирки, по сравнению с другими материалами. Также можно использовать сильные порошки и кондиционеры.
Синтетические ткани требуют к себе более бережного отношения. Только щадящие режимы, только не агрессивные средства. Несмотря на то, что эти ткани служат очень долго, сильной стиркой вы, может сократить их срок службы до минимального.

Чтобы вернуть первоначальный вид слишком грязной тюли, придется немного постараться. Делать все нужно по этапам. Как уже говорилось, первый, очень важный этап — освободить тюль от пыли.

Осмотреть всю ткань на наличие пятен. Если таковые найдутся, то их нужно удалять более тщательно, чем просто постирать весь тюль.

Затем готовим мыльный раствор, который предназначен для замачивания и удаления поверхностной грязи. Отлично для этого подойдет «Фери», которым многие хозяйки моют посуду. Достаточно всего 2 ложки на таз с теплой водой. В этом растворе нужно хорошенько прополоскать тюль. Даже если вам кажется, что тюль совершенно чистая, цвет раствор после полоскания, вас разубедит.

Только по после этого тюль можно отправлять в машинку и включать подходящий для этого типа ткани режим. При стирке к порошку добавляйте обычный кислородосодержащий отбеливатель.

Органзу нельзя гладить. Вернее можно, но очень осторожно, так как она не переносит высоких температур. Лучшим решением будет повесить ее, еще влажную, на места. Тогда и утюг в руки брать не придется.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

"Сколько можно ее целовать?": Топалова заподозрили в романе с партнершей по "Ледниковому периоду"
"Сколько можно ее целовать?": Топалова заподозрили в романе с
Пласидо Доминго впервые будет дирижировать в Большом театре
Пласидо Доминго впервые будет дирижировать в Большом театре
Пушков оценил заявление Эрдогана о найденном Турцией газе в Черном море
Пушков оценил заявление Эрдогана о найденном Турцией газе в Черном
Посол России заявил о совпадении позиций Москвы и Вашингтона по Карабаху
Посол России заявил о совпадении позиций Москвы и Вашингтона по
Омская область получит новую партию школьных автобусов
Омская область получит новую партию школьных автобусов
Wanted: "умная" термощетка для мгновенного придания объема волосам
Wanted: "умная" термощетка для мгновенного придания объема волосам
Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве
Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве
Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери
Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери
«Северный поток — 2» будет достроен — глава МИД Германии
«Северный поток — 2» будет достроен — глава МИД Германии
Татьяна Буланова призналась, что погрязла в долгах и кредитах
Татьяна Буланова призналась, что погрязла в долгах и кредитах
Корабли Каспийской флотилии отработали уничтожение БПЛА с химоружием
Корабли Каспийской флотилии отработали уничтожение БПЛА с химоружием
В Братске открылся центр цифрового образования «IT-куб»
В Братске открылся центр цифрового образования «IT-куб»

Топ на сегодня

Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина, советы от Павла Дурова и оценки от Стивена Кинга
Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина,
Эксперт назвал статью экспорта в ЕС, которой может «похвастаться» Украина
Эксперт назвал статью экспорта в ЕС, которой может «похвастаться»
Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в
RM оскорбляли за решение стать участником BTS
RM оскорбляли за решение стать участником BTS
Модный дайджест: от звезд на открытии pop-up-магазина до детской площадки из переработанной обуви
Модный дайджест: от звезд на открытии pop-up-магазина до детской

Еще по теме

Избавляемся от запаха в стиральной машинке
Залог женственного образа – выбор правильной ткани
Как быстро обновить кухню
Тюль в интерьере: самые эффектные варианты оформления окна тюлем