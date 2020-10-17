Топ-менеджер "Яндекса" объяснил отказ от сделки с "Тинькофф"

Лидия Мартынова

"Яндекс" в ходе переговоров о покупке группы компаний "Тинькофф" шел навстречу Олегу Тинькову, однако требования основателя TCS Group постоянно росли, а затем он решил выйти из сделки, говорится в письме управляющего директора IT-гиганта Тиграна Худавердяна.

"Мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать "Яндексу" в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером "Яндекса")", — отмечается в обращении Худавердяна, копия которого которого есть в распоряжении РИА Новости.