Украина и Турция подписали соглашения о военном сотрудничестве

Вадим Карасев

Украина и Турция подписали сразу ряд документов о сотрудничестве в оборонной сфере во время официального визита украинского президента Владимира Зеленского в Стамбул, передает "Укринформ".

Лидеры двух стран подписали рамочное военное соглашение между правительствами стран, которое предусматривает расширение сотрудничества в оборонной сфере по 21 направлению.

Второй документ - меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов. Кроме того, подписан протокол по итогам 12-го заседания межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Подписи под документами также поставили министр обороны Украины Андрей Таран и глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Накануне в Турции засняли на видео испытания российских комплексов С-400 вблизи города Синоп. На опубликованных кадрах виден газовый след от запущенной ракеты.