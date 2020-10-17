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Украина передумала покупать российскую вакцину от COVID-19 после встречи в посольстве США

Украина передумала покупать российскую вакцину от COVID-19 после встречи в посольстве США

Посольство США на Украине объявило, что Киев не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.

Такое заявление было опубликовано в Twitter американской дипмиссии после встречи временной поверенной в делах США Кристины Квин и главы министерства охраны здоровья Украины Максима Степанова.

Посол Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность.

13 октября сам Степанов заявил, что украинские власти не исключают возможности покупки российской вакцины от коронавируса, хотя ее на тот момент уже критиковал за "небезопасность" президент Владимир Зеленский. Важным условием для такого шага было одобрение препарата со стороны ВОЗ.

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По материалам: uposters.ru

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