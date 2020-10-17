В Абхазии предложили решение проблемы с недвижимостью для россиян

Алексей Вольцев

Глава комиссии по конституционной реформе при президенте Абхазии Нателла Акаба заявила, что создание территорий опережающего развития и строительство апартаментов окажут позитивное влияние на создание рабочих мест и активизацию экономического роста в республике.

«ТОРы — это международная практика, это развитие, это рабочие места, особенно в депрессивных районах», — цитирует Нателлу Акаба apsadgil.info.

Это предложение прозвучало после того, как накануне глава МИД Сергей Лавров в ходе большого интервью российским журналистам заявил, что Москва вернется к вопросу недвижимости россиян в Абхазии. Запрет на покупку жилых домов и квартир негражданами Абхазии введен после окончания грузино-абхазской войны 1992−1993 годов. Вопрос отмены ограничения на продажу недвижимости в Абхазии россиянам периодически всплывает в отношениях сторон, соглашения по этому вопросу пока нет.

«Я надеюсь, сейчас пертурбации (после президентских выборов — ИА Newstes) в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме. Хотя повторюсь, нас немножко удивляет то, что проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий более энергично», — заявил Лавров.

По словам Нателлы Акаба, группа общественных деятелей Абхазии планирует обратиться в Академию наук РА с запросом на изучение влияния таких решений на экономику страны.

«Нам нужно профессионально, без лишних эмоций все взвесить. Апартаменты не предполагают получение гражданства. Мы не можем себе позволить раздавать гражданство тем, кто приобретает что-то у нас. Нас слишком мало. Нужно продумать квотирование и фильтрацию, четкие критерии вплоть до индивидуального рассмотрения каждого покупателя апартаментов. Каждый потенциальный покупатель должен проходить строгую проверку, как это происходит, например, в Лихтенштейне и Швейцарии. Это нормально и это точно работает», — сказала Акаба.

Она подчеркнула, что депрессивные районы Абхазии должны получить стимулы для развития, а также необходимо решать проблему расселения многодетных семей.

«От создания ТОРов выиграет наша строительная отрасль, вся торговля, сфера оказания услуг, рестораны. Кроме того, нам надо задуматься над проблемой расселения уязвимых категорий населения, многодетных семей и так далее. Нужно уже сейчас готовить такие списки. Самое главное, чтобы у нас улучшился инвестклимат — выиграют от этого все», — считает Акаба.

Она также отметила, что, несмотря на кажущуюся строгость запретов, черный рынок жилья в Абхазии процветает, принося нелегальные доходы узкому кругу лиц, и этот узкий круг лиц противодействует легализации рынка недвижимости, играя на патриотических чувствах граждан. При этом, подчеркнула Акаба, серьезно страдает международная репутация Абхазии.

Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа в ответ на предложение Акаба сообщил, что обзорный доклад по экономическому эффекту для Абхазии от строительства апартаментов и созданию территорий опережающего развития будет подготовлен Институтом экономики и права Академии наук РА до конца года. Шалашаа считает, что строительство апартаментов окажет позитивное влияние на множество смежных отраслей, таких как, сфера услуг и торговля.

«Разумеется, правильный тезис, что необходима индивидуальная проверка и анкетирование тех, людей, кто захочет приобрести у нас апартаменты. Мы не можем раздавать гражданство, здесь я тоже согласен. Наши национальные интересы и демографическая проблема должны в полной мере учитываться. Необходимо создать управляемую конструкцию, когда мы можем четко определять критерии приобретения апартаментов. Здесь опыт Лихтенштейна можно учитывать. Там очень правильно работает вся система. Кстати, обратим внимание, что апартаменты предполагают высокие налоги и тарифы в пользу государства», — сказал Шалашаа.

Шалашаа также считает, что необходимо повысить общественный контроль и прозрачность приобретения коммерческой недвижимости в Абхазии.

«Для этого следует создать при государственном органе управления, например, при Государственном комитете по управлению госимуществом и приватизации, общественный совет из представителей различных партий, общественных движений и научного сообщества. В этом случае многие вопросы, связанные с приобретением коммерческой недвижимости, которые вызывают беспокойство у части нашего населения, будут сняты», — считает эксперт.