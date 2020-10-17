Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Братске открылся центр цифрового образования «IT-куб»

В Братске открылся центр цифрового образования «IT-куб»

На базе Братского политехнического колледжа открылся центр цифрового образования «IT-куб», сообщает пресс-служба городской администрации.

К занятиям приступят более 400 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Все они прошли тестирование и продемонстрировали хорошие базовые знания, уточняется в информационном релизе.

«Уверен, что слаженная команда наставников, наших уважаемых педагогов, поможет ребятам приобщиться к увлекательному миру IT-технологий и стать новым поколением инженеров и программистов, способным успешно реализовывать востребованные проекты и идеи в сфере цифровых и информационных технологий», – отметил заместитель министра образования Иркутской области Антон Грачев.

Занятия в «IT-кубе» проводятся на бесплатной основе. Ребята осваивают программирование на Phyton и Java, программирование роботов, разрабатывают мобильные и VR/AR-приложения, изучают основы алгоритмики и логики. Все наставники прошли отбор и обучение по своим направлениям.

Планируется, что на базе центра будут проходить не только учебные программы, но и мастер-классы, конкурсы, олимпиады и фестивали.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

«Северный поток — 2» будет достроен — глава МИД Германии
«Северный поток — 2» будет достроен — глава МИД Германии
Татьяна Буланова призналась, что погрязла в долгах и кредитах
Татьяна Буланова призналась, что погрязла в долгах и кредитах
Корабли Каспийской флотилии отработали уничтожение БПЛА с химоружием
Корабли Каспийской флотилии отработали уничтожение БПЛА с химоружием
В Братске открылся центр цифрового образования «IT-куб»
В Братске открылся центр цифрового образования «IT-куб»
155 школ Санкт-Петербурга получили ноутбуки и интерактивные доски
155 школ Санкт-Петербурга получили ноутбуки и интерактивные доски
В Краснодарском архитектурно-строительном техникуме открылись новые мастерские
В Краснодарском архитектурно-строительном техникуме открылись новые
СК возбудил дела о хищениях при создании вертолета Ка-62
СК возбудил дела о хищениях при создании вертолета Ка-62
Поздравляем! Чимин из BTS победил в #FandomCup
Поздравляем! Чимин из BTS победил в #FandomCup
Храп, бессонница, кошмары: о каких энергетических блоках говорят проблемы со сном
Храп, бессонница, кошмары: о каких энергетических блоках говорят
Роскачество выявило поддельные творожные сырки
Роскачество выявило поддельные творожные сырки
Путин поручил Лаврову сформулировать российскую позицию по ДСНВ
Путин поручил Лаврову сформулировать российскую позицию по ДСНВ
Глава МИД Германии заявил о невозможности прекращения диалога с Россией
Глава МИД Германии заявил о невозможности прекращения диалога с

Топ на сегодня

Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина, советы от Павла Дурова и оценки от Стивена Кинга
Учимся правильно жить и выживать: ограничения от Сергея Собянина,
RM оскорбляли за решение стать участником BTS
RM оскорбляли за решение стать участником BTS
Эксперт назвал статью экспорта в ЕС, которой может «похвастаться» Украина
Эксперт назвал статью экспорта в ЕС, которой может «похвастаться»
Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в
Модный дайджест: от звезд на открытии pop-up-магазина до детской площадки из переработанной обуви
Модный дайджест: от звезд на открытии pop-up-магазина до детской

Еще по теме

В Иркутской области открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования «IT-куб»
Второй «IT-куб» открылся в Хабаровске
В Иркутской области 15 октября откроется первый центр «IT-куб»