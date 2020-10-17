В Братске открылся центр цифрового образования «IT-куб»

Влада Некрасова

На базе Братского политехнического колледжа открылся центр цифрового образования «IT-куб», сообщает пресс-служба городской администрации.

К занятиям приступят более 400 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Все они прошли тестирование и продемонстрировали хорошие базовые знания, уточняется в информационном релизе.

«Уверен, что слаженная команда наставников, наших уважаемых педагогов, поможет ребятам приобщиться к увлекательному миру IT-технологий и стать новым поколением инженеров и программистов, способным успешно реализовывать востребованные проекты и идеи в сфере цифровых и информационных технологий», – отметил заместитель министра образования Иркутской области Антон Грачев.

Занятия в «IT-кубе» проводятся на бесплатной основе. Ребята осваивают программирование на Phyton и Java, программирование роботов, разрабатывают мобильные и VR/AR-приложения, изучают основы алгоритмики и логики. Все наставники прошли отбор и обучение по своим направлениям.

Планируется, что на базе центра будут проходить не только учебные программы, но и мастер-классы, конкурсы, олимпиады и фестивали.