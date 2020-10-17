В Германии ужесточают карантин

Лидия Мартынова

В Германии усиливают противоэпидемические меры из-за распространения COVID-19. Впервые с апреля в стране за сутки зафиксировано более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.Об этом договорились канцлер Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель, сообщает DW .В регионах с высокими темпами распространения коронавируса - не менее 50 случаев заражения 100 тысяч населения в течение недели - бары, рестораны и другие заведения общественного питания будут закрываться в 23:00, а количество участников частных вечеринок и встреч будет ограничиваться 10 лицами из максимум двух домохозяйств.Сейчас именно вечеринки и встречи в кругу друзей по различным случаям считаются главным источником заражений коронавирусом.Пакет принятых решений предполагает также расширение масочного режима в регионах, где в течение недели фиксируется минимум 35 случаев заражения на 100 тысяч населения. Ношение масок также введут во всех местах, где в течение длительного времени скапливаются люди.Институт Роберта Коха 14 октября сообщил, что впервые с апреля в стране за сутки зафиксировано более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.