В Иркутской области открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб»

Анастасия Иванова

В Иркутской области открылся первый центр цифрового образования детей «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Иркутской области.

Планируется, что посещать «IT-куб» будут 400 детей от 7 до 18 лет. Каждый ученик может выбрать направление, которое он хочет освоить: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «VR/AR-разработка», «Основы программирования на Java», «Основы алгоритмики и логики», «Программирование роботов».

Центр будет работать на базе Братского политехнического колледжа.

«Открытие центра цифрового образования детей «IT-куб» на площадке Братского политехнического колледжа – это долгожданное событие не только для города Братска, но и для всей Иркутской области. Открытие первого такого рода центра стало возможным благодаря участию нашего региона в национальном проекте «Образование». Уверен, что слаженная команда наставников, наших уважаемых педагогов, поможет ребятам приобщиться к увлекательному миру IT-технологий и стать новым поколением инженеров и программистов, способным успешно реализовывать востребованные проекты и идеи в сфере цифровых и информационных технологий», – сказал заместитель министра образования Иркутской области Антон Грачев.

На создание центра цифрового образования было выделено более 13 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.