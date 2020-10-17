В Италии вторые сутки подряд число выявленных случаев COVID-19 превышает 10 тысяч

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

За сутки в Италии выявили 10 925 новых случаев заражения - на 915 случаев больше, чем днём ранее. Об этом говорится в субботнем бюллетене министерства здравоохранения страны.

Инфицированные выявлены во всех областях страны, но больше всего их вновь обнаружено в Ломбардии (2664). В Кампании зарегистрировано 1410 новых случаев заражения, в Лацио — 994, в Пьемонте — 972, в Тоскане — 879.

Количество точно установленных носителей в Италии сейчас составляет 116 935. С симптомами заболевания госпитализированы 6617 инфицированных (плюс 439 за сутки). В интенсивной терапии нуждаются 705 тяжелобольных (плюс 67). Число бессимптомных носителей, находящихся на карантине или в домашней самоизоляции, за сутки выросло на 9117 — до 109 613.

Выздоровели 1255 человек. Количество вылечившихся от коронавируса достигло 249 127. За прошедшие 24 часа зарегистрировано 47 летальных случаев. Число жертв COVID-19 в Италии теперь равно 36 474.

В общей сложности с начала марта в стране были инфицированы 406 536 человек, включая умерших и выздоровевших.