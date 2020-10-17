В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие

Анастасия Иванова

Непризнанная НКР приветствует усилия Минской группы ОБСЕ и готова соблюдать условия перемирия, говорится в заявлении МИД республики.

Ранее МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Пресс-служба МИД Азербайджана подтвердила решение о перемирии с полуночи по местному времени.

"Мы приветствуем усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ Армении по прекращению огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта и для снижения напряженности. Республика Арцах подтверждает свою готовность соблюдать условия прекращения огня по гуманитарным соображениям на взаимной основе до 2020 года. Согласно Московскому заявлению от 10 октября и договоренностям от 17 октября", - готовится в заявлении МИД, его распространил официальный Инфоцентр НКР.

Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.