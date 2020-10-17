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В Краснодарском архитектурно-строительном техникуме открылись новые мастерские

В Краснодарском архитектурно-строительном техникуме открылись новые мастерские

В Краснодарском архитектурно-строительном техникуме состоялось торжественное открытие пяти новых мастерских, сообщает пресс-служба администрации региона.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

«Будущие специалисты могут освоить такие компетенции, как «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Геодезия», «Технологии информационного моделирования BIM», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». Мастерские включают 65 рабочих мест и 226 единиц учебно-лабораторного и производственного оборудования», – уточняется в информационном релизе.

Высокотехнологичное оснащение кабинетов позволит создать условия для подготовки студентов в соответствии с современными запросами и стандартами.

«Мы продолжим создавать современные мастерские на базе учреждений профессионального образования. При поддержке краевого и федерального бюджета, средств работодателей в этом году откроем 18 таких мастерских», – заявила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Федеральный проект «Молодые профессионалы» входит в нацпроект «Образование» и рассчитан до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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