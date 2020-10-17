В Министерстве просвещения подвели итоги акции «Мой учитель»

Влада Некрасова

Более трёх тысяч школьников и взрослых приняли участие в акции «Мой учитель», организованной Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проходил с 14 сентября по 10 октября и был приурочен к Международному дню учителя.

Участники акции поздравляли любимых педагогов, публикуя креативные видеоролики и фотографии со своими учителями в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и ТikTok.

Выразить свою признательность наставникам школьники и их родители могли по-разному: они пели, танцевали, рассказывали стихотворения. Самые оригинальные поздравления вошли в финальную десятку акции, участники которой будут отмечены дипломами победителей, а ребята из тройки лидеров награждены призами.

1-е место – Айша Бутаева, Республика Дагестан;

2-е место – ученики 9 «Б» класса Енисейской школы Красноярского края;

3-е место – Елисей Мильгизин, Астраханская область.

Работы победителей войдут в итоговый ролик конкурса и будут опубликованы в официальных аккаунтах Минпросвещения России в социальных сетях.