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В Министерстве просвещения подвели итоги акции «Мой учитель»

В Министерстве просвещения подвели итоги акции «Мой учитель»

Более трёх тысяч школьников и взрослых приняли участие в акции «Мой учитель», организованной Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проходил с 14 сентября по 10 октября и был приурочен к Международному дню учителя.

Участники акции поздравляли любимых педагогов, публикуя креативные видеоролики и фотографии со своими учителями в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» и ТikTok.

Выразить свою признательность наставникам школьники и их родители могли по-разному: они пели, танцевали, рассказывали стихотворения. Самые оригинальные поздравления вошли в финальную десятку акции, участники которой будут отмечены дипломами победителей, а ребята из тройки лидеров награждены призами.

1-е место – Айша Бутаева, Республика Дагестан;
2-е место – ученики 9 «Б» класса Енисейской школы Красноярского края;
3-е место – Елисей Мильгизин, Астраханская область.

Работы победителей войдут в итоговый ролик конкурса и будут опубликованы в официальных аккаунтах Минпросвещения России в социальных сетях.

# Общество
По материалам: edu.ru

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