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В Москве отреагировали на слова Эрдогана об «аннексии» Крыма

В Москве отреагировали на слова Эрдогана об «аннексии» Крыма

Заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о непризнании Крыма российской территорией лишний раз свидетельствует о том, что Россия и Турция не являются стратегическими партнерами.

Такое мнение в своем Telegram высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским… пообещал вместе с Украиной „поддерживать крымских татар“ (а как она их „поддерживает“, все прекрасно знают)… у Эрдогана — своя повестка дня. Ни о каком „союзе“ речь и близко идти не может», — написал сенатор.

С таким мнением выразил полную солидарность зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

При этом он отметил, что слова Эрдогана о «поддержке территориальной целостности Украины», включая Крым, никак не могут повлиять на то, что данный регион является частью России.

Он подчеркнул, что именно такие заявления главы Турции наглядно демонстрируют его «надежность» как партнера России. Чепа считает, что позиция Эрдогана не представляет никакой угрозы для России и продиктована сиюминутными соображениями.

Напомним, что Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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