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В России за сутки выявили 14 922 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 14 922 новых случая коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


За сутки в России зарегистрировали 14 992 случая заражения коронавирусом, общее число случаев с начала пандемии достигло 1 384 235, сообщает ТАСС данные оперативного штаба.

По-прежнему больше всего зараженных продолжают выявлять в Москве: за сутки их число составило 4 648. Кроме того, за сутки в столице выписался с выздоровлением 2 001 человек, 56 скончались.

В целом по России за 24 часа выписались 8 617 человек, число всех выздоровевших с начала пандемии достигло 1 065 199.

Также за сутки скончались 279 заболевших против 232 днем ранее. Более 200 смертей за один день по России подтверждают уже в пятый раз с начала недели. В целом с начала пандемии по стране умерли в связи с COVID-19 24 002 человека.

Заслуженный врач Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый сказал «Парламентской газете», что COVID-19 — более опасная болезнь, чем грипп, о чём свидетельствуют данные смертности от пневмонии до и после появления эпидемии коронавируса в России. Также он рассказал, почему нужно носить маски перенесшим коронавирус людям.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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